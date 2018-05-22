華新科、亞電、玉晶光、潤泰材、元太

華新科 (2492)：今取消分盤交易，24 日舉行業績發表，外資及自營商聯手買超，受惠 MLCC、晶片電阻景氣暢旺，結構性缺貨恐延續至 2019 年，法人調高今年 EPS 達 20 元以上。股價開高走高，突破 330 元，續創新天價。

亞電 (4939)：前四月合併營收年增 29.7%，中國物聯網及車聯網等新應用商機，帶動軟性印刷電路板需求，中國市場訂單增加，推升營運表現，另上游原物料聚醯亞胺(PI) 市場缺貨，漲勢延續至今年，未來不排除進一步漲價。股價放量突破平台整理，拉出一根長紅棒，續創 3 年多來新高，挑戰 25 元關卡。



玉晶光 (3406)：首季為傳統淡季，營收及獲利皆季減，EPS 為 1.98 元，4 月營收月減 13.3%，但來自非蘋客戶營收占比明顯提高，5 月業績可望大成長。三大法人聯手買超，推升股價連 2 日強彈，挑戰前波高點 429.5 元。



潤泰材 (8463)：全球第三家，亞洲第一家取得離岸風電的「基座水下灌漿材」國際認證的公司，若獲認證，可爭取台灣和國際市場訂單，未來提高競爭力、毛利率的一大利器，激勵股價獲買盤推升，放量攻上 24.4 元漲停板。



元太 (8069)：電子書閱讀器、電子紙貨架標籤、電子紙筆記本是三大成長引擎，第二季營收將較首季成長，下半年也可望優於上半年。外資由賣轉買，股價開高走高，飛越 20 日均線及 34 元，展開一波跌深反彈行情。