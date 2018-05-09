宏碁(2353)、嘉晶(3016)、聯詠(3034)、禾伸堂(3026)、嘉聯益(6153)

宏碁 (2353)：前 4 月合併營收年增 0.8%，主因電競產品表現亮眼，單月出貨量年增 190%，受惠產品組合，帶動毛利率提升，預估全年營收年增 2%，EPS 上看 2 元。外資翻多買超，股價一度攻上 23.7 元漲停板，跌深反彈強勁。

嘉晶 (3016)：半導體矽晶圓缺貨漲價，去年毛利率兩位數，稅後淨利達 1.8 億元，年增近 8 倍，EPS 為 0.74 元，今年首季營收年增 16.6%，再創歷史新高。股價開高走高，一度攻上 44.3 元，創下近十年來新高。



聯詠 (3034)：看好第 2 季在手機廠拉貨帶動下，單季營收季增 2 成，主力產品觸控整合單晶片(TDDI) 將力拚單月出貨 1,000 萬套，是業績成長動力來源。



禾伸堂 (3026)：第 1 季營收年增 6.88%，但毛利率飆升至 30.45%，獲利年增 4.2 倍，EPS 達 3.1 元，第 2、3 季擴產效應，帶動業績再度攀高，全年有望挑戰賺一個股本。股價沿 5 日均線走多，續創波段新高，上看 200 元大關。



嘉聯益 (6153)：自結 3 月每股淨損 0.02 元，但今年有望因切入天線軟板應用，營運出現轉機題材，三大法人同步買超，且融券逾 1 萬張，引發軋短空行情。