需求強勁 世界Q3財測超優 訂單能見度直達季底

在第二季繳出優於預期財報的世界先進 (5347) 第三季展望更樂觀，預計營收將可達到 76 億元到 80 億元，季增 8.5% 到 14.2%，毛利率更是大舉提升到 36% 到 38%，而訂單可見度直達第三季底；此外由於今年獲利成長力道可期，明年所發放的今年股利，可望優於今年發放的 3 元。世界先進第三季展望，以美元對台幣 30.54 元計算，營收將落在 76 億元到 80 億元間，季增 8.5% 到 14.2%，毛利率達 36% 到 38%，季增 2.2 到 4.2 個百分點，營業利益率上看 25% 到 27%，季增 1.5 到 3.5 個百分點。



世界先進提到，目前訂單可見度達第三季底，客戶需求較前一季提升，帶動毛利率又進一步上揚，加上有利的匯率基礎，致使第三季營收與毛利率均將顯著提升。



而第三季營收成長，主要取自電源管理晶片等需求上揚，0.25 微米製程訂單的增加等，另外，世界先進第三季產能將可季增 6%，達到月產 20 萬 6 千片 8 吋晶圓，今年全年預估總產能可達 239 萬 2 千片 8 吋晶圓，年增 2%，今年資本支出 21 億元。此外，世界先進旗下三廠，目前正進行無塵室建置，預計可以增加 2 萬 5 千片到 3 萬片的產能。

