新機零件備貨力道強 聯詠預估Q2營收季增19-23%

受惠於新手機的強勁備貨需求，驅動晶片龍頭廠聯詠 (3034) 預估第二季營收將季增 19% 至 23%，營收彈升幅度超過市場預期，另外，聯詠總經理王守仁也透露，下半年還會比上半年更好。聯詠第二季營運目標相當樂觀，估單季合併營收預計介於 125 億元至 129 億元之間，季增 19% 至 23%，第二季毛利率預計介於 28.0% 至 29.5% 之間，而單季營業利益率則預計落在 12.0% 至 13.5% 間。



針對第二季的營運展望，王守仁表示，主要是因為新手機的零組件備貨需求十分強勁，而單季面板驅動晶片與系統單晶片產品的業績都會同步成長，但當中又以面板驅動晶片的需求最為強勁。



王守仁進一步提到，驅動晶片產線方面，整合驅動與觸控功能的 TDDI 晶片，推廣速度比預期快，今年第一季單季出貨超過千萬套，第二季會更多，而今年全年總出貨量不排除有機會達到上億套。



另外就整體市場來看，王守仁也預期，不只第二季看法樂觀，下半年還有望比上半年表現更好。至於聯詠 4 月業績表現也同樣亮眼，營收月增 10.34%，年增 6.79%。



此外，針對矽晶圓售價連連上漲，導致設計業者成本墊高一事，王守仁提到，



因應矽晶圓、記憶體與被動元件等成本增加，目前正與客戶溝通調整產品售價。

