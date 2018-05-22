滬倫通潛在規模 頭年上看人民幣1800億元 長期8000億元

5 月 18 日，彭博社根據一份從倫敦證券交易所方面獲得的文件報導，「滬倫通」將在 2018 年落地，中國企業將被獲准在英國市場發行全球存托憑證 (GDR)，同時也將允許在倫敦上市的公司在上海股市發行類似的證券。

澎湃新聞記者查詢倫敦證券交易所 (LSE) 網站發現，這些消息並沒有得到官方的披露。而對於此消息，上海證券交易所方面未作評論。

不過，官方不止一次透露，將爭取在 2018 年內開通「滬倫通」。中國人民銀行行長易綱在 4 月 11 日出席博鼇亞洲論壇時，宣佈擴大金融業對外開放的 10 餘條舉措，更直接明言「爭取在 2018 年內開通滬倫通」。

證監會發言人高莉于當日表示，「滬倫通」是深化中英金融合作，擴大中國資本市場雙向開放的一項重要舉措。中國證監會將積極推進「滬倫通」準備工作，與英方一起努力爭取 2018 年內開通。

上海證券交易所也隨即作出表態，稱「滬倫通」專案已在 2017 年年底取得階段性成果，中英兩國政府已同意進一步深入研究兩地符合條件的上市公司到對方市場掛牌上市，以實現兩地市場的互聯互通。目前，各項準備工作正在加快進行，兩所正在推動規則和操作性安排的落地工作。

而關於兩地證券交易將採用存托憑證的方式，也並非第一次得到披露。

5 月 4 日晚間，證監會發佈了《存托憑證發行與交易管理辦法 (徵求意見稿)》。在相關說明中，證監會就透露，目前正在推進滬倫兩地股票市場互聯互通機制建設，「滬倫通」項目初期擬採取存托憑證互掛方式實現兩地市場互聯互通。

根據彭博社報導中的文件資料顯示，倫交所將把中國企業發行的證券納入一個被稱為「上海板」(Shanghai Board) 的板塊中。

規劃中的細節包括，在上海板進行的交易將使用美元，也可能用人民幣和英鎊。交易時間方面，上海板將在英國時間上午 9 時到下午 4 時 30 分之間進行交易。上海板的交易行為將需要遵從英國的法律。

想在倫敦證券市場進行掛牌交易的中國公司，必須滿足 3 個條件：１) 需要在上海證券交易所上市。2) 市值不低於人民幣 200 億元。3) 在英國市場發行的股份占總股本比例不能超過 15%。

2014 年 11 月 17 日，「滬港通」正式開閘，為上海證券交易所和香港交易所的互聯互通交易架起橋樑。２年後的 2016 年 12 月 5 日，「深港通」接棒啟動，A 股市場與境外資本市場的互聯互通再下一城。

2015 年，中英兩國政府宣佈啟動「滬倫通」可行性研究，此後，關於「滬倫通」的推進進程就一直廣泛受到市場關注。上證所方面曾在 4 月份時透露，下一步將有序適時開展與市場機構的溝通。

中國證券網引述申萬宏源表示，滬倫通的開通，意味著中國資本市場開放與人民幣國際化更進一步，將大幅提高 A 股市場國際化進程，使得 A 股投資者可以用更加便捷的方式接觸到更多全球市場的投資標的，也為 A 股上市企業進一步打通海外融資管道。

若從滬倫通潛在規模測算，以上證 180 與富時 100 指數作為潛在互聯互通的股票基本盤，假設發行節奏與存托憑證發行比例均逐步提高，並在 5 年完成全部發行，第一年的滬倫通的初步規模大約為人民幣 1600-1800 億元，長期看整體規模約為人民幣 8000 億元。