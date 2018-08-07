百濟神州明天掛牌 公開發售超購1.73倍 上市價108元

來港第二上市的百濟神州 (6160-HK) 公告，公司發行 6560 萬股，每股發行價港幣 108.0 元，接近招股價港幣 94.4 至 111.6 元的上限；每手 100 股，預期 8 月 8 日上市。

百濟神州公開發售超購 1.73 倍。公開發售最終數目為 590.4 萬股，占超額配股權獲行使前發售股份總數的 9%。此外，分配給國際配售承配人的發售股份最終數目為 5969.6 萬股，相當於發售股份總數 91%。有 5491 人認購一手 (100 股)，中籤率為 100%。

百濟神州 8 月 8 日掛牌。保薦人為大摩及高盛，基礎投資者包括 Baker Bros Advisors、高瓴資本管理、新加坡政府投資公司及匯橋資本，合共認購 1980 萬股。

百濟神州集資淨額港幣 68.28 億元，75% 用於 zanubrutinib、tislelizumab 及 pamiparib；15% 用於透過內部研究及外部授權及業務發展合作，及產品組合持續擴充提供資金；10% 用作營運資金、拓展內部能力及一般企業目的。

百濟神州 (BGNE-US) 於 NASDAQ 上市，該股於美東時間週一 (6 日) 收報 176.74 美元，上漲 0.98%。