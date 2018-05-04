〈財報〉羅技財報嚇嚇叫！電競帶動雙位數成長

計算機外圍設備製造商羅技 Logitech (LOGI-US) 週四 (3 日) 發布亮眼財報之後，股價大幅上漲，此前該公司公佈的 3 月份業績優於預期，並對未來一年給出了樂觀的指導。羅技股價週四 (4 日) 收盤上漲 8.85% 來到 39.99 美元。

羅技股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

羅技第 4 季財報顯示：

每股收益 EPS 為 0.32 美元，年增長 7%，超越分析師預估的 0.23 美元。

營收攀升 16% 至 5.92 億美元，超越分析師預估的 5.56 億美元。

毛利約 36.4%。

現金流成長 89% 至 9000 萬美元。

Logitech 執行長 Bracken Darrell 認為，上個季度表現出色，視頻協作設備銷售、企業對企業 B2B 間的交流、以及遊戲設備都相當強勁，「電玩和視頻非常有趣，電玩是目前很夯的一個產業」。視頻遊戲設備如音頻耳機、PC 鍵盤、和滑鼠已經從電子競技的快速發展中獲得了提升。

在新產品方面，除了推出類似蘋果 (AAPL-US) 的 Pencil 手寫筆外、及移動智慧音響 Megablast，也推出了可偵測熒幕顏色的智能音響，及鍵盤、耳機等產品。

此外，除了智能影響及智慧家庭產品外，其他產品線都有著明顯的營收成長。而全球，包含美洲、亞洲、及歐洲中東也都有銷售成長。

羅技各產品線業績 / 圖：Logitech 羅技

羅技年度 (財務年) 財報顯示：

營收成長 16% 至 26 億美元，5 年來持續成長。

毛利約 35.9%。

現金流成長 20% 至 3.46 億美元，8 年來最高水位。

Darrell 說道，電子競技的興起與 NBA 和 NFL 體育聯盟的早期階段非常相似。騰訊 (0700-HK) 的「英雄聯盟」和 Activision Blizzard (ATVI-US) 的「Overwatch」提供了專業視頻的遊戲聯盟。

年輕人在網上比賽中玩這些遊戲，他們希望通過購買專業設備來效仿自己喜歡的職業玩家。