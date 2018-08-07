筆電升溫＋反應材料成本 順達Q2獲利翻倍創10季新高 H1 EPS 1.62元

順達科 (3211) 在筆電業務增長以及反應電池芯原料價格、ASP 提升下，第二季營收 43.04 億元，創 7 季新高，且雙率回升、匯兌收益加分，單季歸屬母公司業主淨利 1.61 億元，較上季倍增，年增率逾 2.4 倍，創 10 季新高，EPS 1.09 元。累計上半年營收 80.34 億元，年增 10.7%，毛利率 5.95%，優於同期的 5.44%，營益率 2.44%，優於同期的 1.7%，歸屬於母公司業主淨利 2.39 億元，年增 73.2%，EPS 1.62 元。



目前順達科筆電加上平板合計占總營收的 9 成，非 3C 業務包括不斷電伺服器系統、儲能系統、電動自行車等業務合計低於 10%。筆電主要客戶包括蘋果、惠普、華碩、微軟、華為以及三星等，第二季雖平板處淡季，但包括蘋果與非蘋筆電業務都成長，加上鈷價去年以來大漲，帶動電池芯持續漲價，順達科反應材料成本，ASP 也增加，使上季業績高升。



該公司第二季營業利益為 1.39 億元，季增率 1.48 倍，年增率 44.8% 創高，首季匯兌損失 8200 萬元，第二季也回沖，使第二季歸屬母公司業主淨利達 1.61 億元，EPS 為 1.09 元。

