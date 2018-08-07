【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日電子三雄中的台積電及大立光同步震盪走跌，鴻海雖一度填息，但尾盤遭遇賣盤摜壓下跌，在被動元件與矽晶圓族群跌深反彈，以及金融股表現相對強勢撐腰下，加權指數收盤下跌 0.37%；籌碼方面，外資在現貨賣超 19.24 億，期現貨合計賣超 13.57 億。

《國際金融市場焦點分析》

今日早盤上証指數小幅開高走高後，隨即反轉下跌，一度跌破 2700 點，就在市場認為將重演前一天大跌走勢時，隨即傳出中國政府將推出穩定投資增長和信貸支持政策，以及鐵路投資有望重返 8000 億人民幣的消息，指數便在石化雙雄、基建、水泥及銀行板塊拉升下Ｖ型反轉，午後基建題材持續拉升，多頭情緒蔓延至其他板塊，所有行業板塊普漲，滬指大漲近 3%，A50 期貨也大漲逾 300 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國開啟首輪制裁伊朗行動，加上市場傳出沙烏地阿拉伯產量將低於市場預期，使得市場擔憂原油供給將減少影響，推動昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步呈現上揚；農產品市場方面，歐洲、俄羅斯及澳洲等小麥產地乾旱持續狀況持續升溫，推動昨日小麥期貨創下，3 年新高，另外，黃豆期貨受到中美貿易戰持續升溫影響，導致黃豆期貨昨日呈現下跌。

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