奇力新Q2財報創4高 單季獲利增2倍 EPS 0.36元

電感大廠奇力新 (2456-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，單季稅後純益 7.74 億元，季增近 2 倍、年增 2.26 倍，每股純益 3.06 元，其中第二季營收、營業毛利、稅後純益以及每股純益均創公司單季新高。累計上半年奇力新稅後純益 10.35 億元，年增 1.7 倍；每股純益 4.22 元。

奇力新第二季營收 43.02 億元，季增近 4 成、年增 42.48%；毛利率 34.07%，季增 8.85 個百分點、年增 7.3 個百分點；稅後純益 7.74 億元，季增近 2 倍、年增 2.26 倍，每股純益 3.06 元。合併營收、營業毛利、稅後純益以及每股純益均創下單季各項數字之最高紀錄。

累計上半年奇力新營收 73.83 億元，年增 26.55%；毛利率 30.37%，年增 3.9 個百分點；稅後純益 10.35 億元，年增 1.7 倍；每股純益 4.22 元。

奇力新指出，第二季主力產品電感、電阻均創下單季歷史新高紀錄，電感部份在第 2 季不論是筆記型電腦、遊戲機、手機及網通產品等終端客戶出貨量持續增加；積層印刷電感及 Molding 類產能滿載出貨，以及越南廠成本效益顯現致獲利創單季歷史新高。

另旺詮電阻部份因旺詮馬來西亞廠之擴廠於今年 4 月底開始，逐月超越預期進度，7 月底全部稼動；加上飛磁接單仍然暢旺，歐洲、美國、中國等各個區域銷售同步增長，亦為第二季獲利成長動能。

而美磊自 6 月 13 日併入奇力新合併財報，但即使剔除美磊合併進來之數字，奇力新第 2 季稅後淨利還是有 2.1 倍的年增表現。