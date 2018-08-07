百欄女神謝喜恩》面對挑戰，對自己的選擇負責！

【採訪整理／ 葉語容、圖片提供／謝喜恩、謝靜玟】

「運動」對你而言是什麼？是休閒娛樂，還是挑戰自我？有著「百欄女神」之稱的謝喜恩，在國內 100 公尺跨欄項目表現亮眼，曾代表我國參加世大運，今年 8 月又將進軍雅加達亞運。

她說，練體育的苦，外人難以理解，一同訓練的妹妹謝靜玟也說，當身體受傷，處在低潮期，好像整個人生都看不到希望。

但她們都很清楚：「要對自己的選擇負責！」自己選的，就要堅持下去！

謝喜恩來自花蓮玉里的宮前部落，屬於阿美族。從小接觸運動的她，生在一個奇特的運動世家，從爺爺、奶奶到爸媽這一代，不是田徑，就是跆拳道好手，其中爸爸還曾當過跆拳道國手；到了謝喜恩這一代，不算業餘的體育玩家，目前正在念體育系及線上的體育選手就有 6 人，其中「臺灣最速男」楊俊瀚還是她的堂弟。

從小學跆拳道

父母教養態度開明

父母都有跆拳道底子，爸爸又是國手，謝喜恩在嚴格訓練下，在小學就得過花蓮縣的跆拳道亞軍。後來，爸爸不忍心女兒受皮肉之苦，反而希望她們轉換項目。她在國中時轉戰壘球，之後發現自己還是喜歡田徑，又重回田徑場。就這樣一路上了高中、大學到現在臺師大研究所，謝喜恩持續「跑著」，有時也會練一練跳遠，但主要還是專精於「100 公尺跨欄」這個項目。

「百欄女神」這個稱號來自於她原住民深邃、亮麗的外貌，還有賽場上像羚羊一般彈跳有節、高低錯落的風姿，展現出女性少有、健康強韌的生命力。

謝喜恩的妹妹謝靜玟也就讀臺師大，今年有幸在全大運中與姊姊同場比賽，此外，還有臺體大的堂妹謝汝秕一同參賽；在 8 個賽道中，「謝家人」就占了 3 個賽道，對三姊妹來說，真是有趣又稀有的經驗！

謝靜玟說：「我覺得姊姊很酷，所以國中也開始練跨欄，以後想跟她一樣，目標是成績有一天可以超越姐姐。可是，真的同場比賽時，看到她跑在前面，我還是替她高興；她跑到前面 1、2 名的時候，我還是會覺得『這就是我的女神啊！』這幾年也會遇到別人對我說：『姐姐這麼厲害，妳在百欄的成績怎麼這麼差？』可是，我想清楚了，只要我們共同的目標是一起往前衝，那就夠了！這種心情很矛盾，可是就是這樣。」

在場上跟親人競賽，這種機會不常有，卻是謝家人獨有的經驗；競爭心跟親情交織的結果，竟然是一種撲朔迷離的感動。

談起家裡的教養，原來謝喜恩同輩的四個孩子，另外兩個哥哥、弟弟也都是練棒球，還參加過電影演出。身在這樣的運動世家，家長對孩子的未來怎麼看待？

謝靜玟說：「小時候在跆拳道館，爸爸對我們特別嚴格，但長大後，選擇哪個項目、念什麼學校，爸媽並不會限制我們。父母希望我們把他們當朋友，不論好事、壞事都要說，他們的態度是『你們要講，我們才知道怎麼幫你們。』在選擇時，他們會把未來可能面臨到的狀況，先分析給我們聽，然後讓我們自己做決定，並且告訴我們：『自己選的就要堅持下去！』所以，每次想放棄的時候，就會想到當時是自己的決定，所以又繼續堅持下去。」

來源：《大家健康》 2018 年 8 月

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