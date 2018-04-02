雙馬再交烽 傳阿里將全資收購餓了麼 直接PK美圖

澎湃新聞引述知情人士透露，互聯網訂餐平台餓了麼今 (2) 日將召開內部會議，宣佈阿里巴巴 (BABA-US) 將全資收購餓了麼，阿里巴巴屆時將從百度和其他投資者手中收購餓了麼其餘股份。截至發稿，阿里巴巴和餓了麼未予置評。但分析認為，阿里全資收購餓了麼，目的是將其整合到本地生活服務平台，直接對抗美圖。

阿里巴巴股價

阿里巴巴目前是餓了麼的第一大股東。2016 年和 2017 年，阿里巴巴及其關聯公司螞蟻金服連續 2 輪投資餓了麼，共計 22.5 億美元。

2018 年 2 月，市場即傳出阿里巴巴將全資收購餓了麼，交易總對價在 95 億美元。隨後餓了麼股東華聯股份 (000882-CN) 公告，阿里已接觸 Rajax(餓了麼母公司) 全體股東並表達收購意向，但未與阿里就 Rajax 股權轉讓事項簽署任何協議，涉及股權轉讓的價格、時間、數量及交易方式等核心條款尚在切磋過程中。

2017 年 8 月，餓了麼收購百度外賣，拿下線上訂餐市場近一半的市佔率，並開始與騰訊 (0700-HK) 支持下的美團展開全面競爭。當時的交易在阿里的融資支持下，百度通過換股方式也成為餓了麼的股東。

此後，原餓了麼副總裁魏海出任百度外賣 CEO，原百度外賣 CEO 鞏振兵擔任百度外賣董事長，不過 2018 年 3 月，餓了麼證實鞏振兵離職消息。

接近餓了麼的人士透露，餓了麼目前帳面上資金緊張，持續不斷和美團競爭中燒錢，可能是導致餓了麼接受阿里收購的原因。

富途證券則認為，阿里已持有餓了麼 3 成以上股份，且是最大股東，為何要花重金全購餓了麼？原因只有一個，就是把餓了麼全部整合到阿里的本地生活服務平台上，直接對抗美團。

目前電商對於零售商業市場的整體滲透率在 15% 左右，亦即線下的零售市場要數倍於線上，如果再加上生活娛樂家政等專案，本地生活服務市場的體量是遠大於電商，這也就是阿里需要一個能在這個方向上和美團直接對抗的平台，餓了麼定是唯一選擇。

富途證券指出，美團現在每天的日定單數超過 1600 萬單，餓了麼的日定單也到了 1000 萬，已足夠和美團來抗衡，但這裡的核心是需要做管控和整合，將餓了麼完全納入阿里旗下的生活服務平台新口碑就是一個最簡單直接的方法。

據餓了麼披露，截至 2017 年 6 月，餓了麼線上外賣平臺覆蓋全國 2000 個城市，加盟餐廳 130 萬家，用戶量達 2.6 億。公司員工超過 15000 人。截至 2017 年 4 月，服務於蜂鳥配送的註冊配送員突破 300 萬人。