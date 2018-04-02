阿里「吞下」餓了麼 財務投資人喜出望外

摘要：朱嘯虎感謝阿里讓餓了麼財務投資人全身而退，並稱交易是中國網路史上最大的一筆全現金收購。同為餓了麼投資者的華聯股份也公告稱，預計向阿里轉讓餓了麼少數股權將帶來約 4~5 億元的稅後投資收益。

阿里巴巴斥資近百億美元收購餓了麼，讓財務投資人倍感興奮。

在正式公告發布後，餓了麼早期投資人、金沙江創投朱嘯虎在微信朋友圈點評稱：「在三國大戰全面爆發前，先讓財務投資人全身而退，這點必須感謝阿里 BABA。」

朱嘯虎還稱，這筆交易應該是中國網路史上最大的一筆全現金收購。

朱嘯虎還祝賀張旭號和餓了麼團隊，十年創業，從交大閔行校區起步，終成近百億美金公司。同時，他也感謝一起合作的兄弟基金以及戰略合作夥伴，阿里，騰訊，百度，滴滴，京東，點評美團，有史以來最龐大的戰略投資人，都是 BABA。

同為餓了麼投資者的華聯股份也旋即公告稱，全資子公司將所持 Rajax（主要營運品牌為「餓了麼」）股權轉讓給阿里巴巴旗下公司，交易對價 1.847 億美元，預計將給公司帶來稅後約 4.3-5.1 億元的投資收益。

「期待下一次百億美金合作。」朱嘯虎在朋友圈如此寫道。

以下為餓了麼融資歷程，由新浪財經總結：

2011 年 03 月，A 輪融資，數百萬美元，投資方為金沙江創投。

2013 年 01 月， B 輪融資 數百萬美元， 投資方為經緯中國、金沙江創投。

2013 年 11 月， C 輪融資 2500 萬美元，投資方為紅杉資本中國、經緯中國、金沙江創投 。

2014 年 05 月，D 輪融資 8000 萬美元，投資方為大眾點評網

2015 年 01 月， E 輪融資 3.5 億美元， 投資方為中信產業基金、騰訊、京東、大眾點評網、紅杉資本中國。

2015 年 08 月， F 輪融資 6.3 億美元， 投資方為華聯股份、中信產業基金、華人文化產業基金、騰訊 、京東、紅杉資本中國。

2015 年 11 月， 戰略投資，未透露， 滴滴出行。

2016 年 04 月， F 輪融資， 12.5 億美元， 投資方為阿里巴巴與螞蟻金服。

2017 年 06 月， 戰略投資，10 億美元，阿里巴巴領投。

2018 年 04 月 併購，95 億美元， 投資方為阿里巴巴，螞蟻金服。

『新聞來源／華爾街見聞』