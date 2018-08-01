研究機構：華為取代蘋果成全球第二大手機生產商

儘管最新財報表明蘋果公司（Apple）第二季業績強勁，但多家研究機構的分析顯示，這家巨頭喪失了全球第二大手機製造商的地位。

取而代之的是中國華為。這是市場研究機構 IDC、Counterpoint Research、IHS Markit 和 Canalys 共同得出的結論。這種結論是根據蘋果和華為截至 6 月 30 日的智慧型手機出貨量計算出來的。

根據 IDC 的初步測算數據，華為在第二季發貨量約 5420 萬部，年增率增幅達 40.9%。同期，蘋果財報顯示，其第二季手機發貨量 4130 萬部，低於此前市場預期的 4179 萬部，年增率僅微增 0.7%。

據此推算，華為在全球智慧型手機市場的占有率約為 15.8%，而蘋果為 12.1%。

IDC 指出，這是蘋果自 2010 第第二季以來首次在市場市佔率方面沒有成為第一或第二位智慧型手機公司。

研究公司 CysRs 將華為的出色業績表現歸因於旗艦級產品 P20 的強勁銷售，以及其榮耀品牌（Honor）的成功。華為在中國以外的市場銷售了 400 萬部榮耀手機，年增率暴增 150%。

CNBC 援引 Canalys 駐上海分析師 Mo Jia 的分析稱，儘管今年早些時候未能成功與美國 AT&T 建立合作夥伴關係，但華為迅速調轉方向，與盈利能力相比，他們轉為更加關注低端品牌的銷量增長。榮耀在中國市場一直是個主要品牌，但海外市場市佔率一直不高，現在卻在集團戰略中起到了關鍵作用。

截至目前，韓國三星仍在全球智慧型手機市場占據最大市佔率。IDC 數據顯示，三星手機第二季出貨量為 7150 萬部，市占率 20.9%。

不過，正如華爾街見聞昨日所提及，三星的智慧型手機業務正在不斷下滑，其手機出貨量年化降幅達 10.4%。未來幾個季度可能繼續處於困境。

昨日公布的財報顯示，三星第二季凈利潤跌至 10.98 兆韓元（約合 98 億美元），低於此前市場預期的 11.6 兆韓元。其中，行動部門利潤年增率銳減 34%，拖累業績表現。而晶片業務成了公司的最大利潤來源，年增率大增 45%。

如果按照第二季出貨量增速來排名，小米集團以 48.8% 的年增率增速排在首位，華為和 OPPO 分別以 40.9%、5.1% 位列第二和第三位。蘋果位居第四。三星及其他手機品牌當季年增率負增長。