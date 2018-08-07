英飛淩夥阿里雲推物聯網發展 瞄準智慧生活工業領域

德國半導體和系統解決方案公司英飛淩 (Infineon)(IFNNY-US)，宣佈與阿里巴巴 (BABA-US) 旗下雲端運算業務阿里雲簽署合作備忘錄，將共同推動物聯網 (IoT) 發展。上述協議將專注於智慧生活及智慧工業領域，並將共同協助中國企業及城市的數位化升級。

根據協定，英飛淩將與阿里雲的物聯網作業系統 AliOS Things 開展全面合作和技術服務。與此同時，雙方將進一步探討物聯網的規劃、實施方案及安全標準，使中小企業和個人能以一種低成本、高可靠的方式部署和接入阿里雲服務，免受安全隱患所帶來的損失。此外，雙方還約定將在電商管道方面逐步開展全面合作。

雙方還將共同打造先進、安全的物聯網解決方案，助力中小企業智慧數位化轉型升級，用數位化手段統籌管理生產全流程。

英飛淩科技是全球領先的半導體科技公司，公司 2017 財年 (截止 9 月 30 日) 的銷售額達 71 億歐元。公司於 1995 年進入中國市場。在中國擁有約 2000 名員工，在中國建立了涵蓋研發、生產、銷售、市場、技術支援等在內的完整的產業鏈，並在銷售、技術研發、人才培養等方面與國內領先的企業、高等院校開展了深入的合作。

美東時間週一 (6 日)，阿里巴巴收報 178.62 美元，跌 1.24%；英飛淩報 25.79 美元，或 + 0.19%。

