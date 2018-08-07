澳陸獲利大躍進 中電上半年利潤創新高 股價第二天破頂

中電控股 (0002-HK) 昨 (6) 日公佈業績後，走勢持續強勁，今 (7) 日早盤盤中再漲近 3%，最新報港幣 91.8 元，上漲 2%，成交 250 萬股，涉資港幣 2.3 億元；早盤最高見港幣 92.4 元，連續第二日破頂。

圖：新浪財經

受惠澳洲及大陸獲利大幅上升，帶動中電今年上半年股東盈利達到港幣 74.36 億元，升 25.8%，創半年新高，每股餘盈港幣 2.94 元，派第 2 次中期息每股港幣 0.61 元，增港幣 0.02 元。期內綜合收入上升 7.2% 至港幣 464.64 億元．扣除所得稅前溢利港幣 101.43 億元。

中電每年會將現金流的 1/3 用作派息，約為港幣 70 億元，而公司亦可以通過借貸獲得約港幣 60 億元，連同自由現金流，足以應付未來 5 年利潤管制法則下所需的港幣 590 億元資本投資，以及其他海外投資。

中電大陸電廠上半年獲利大升 75%，至港幣 11.16 億元，廣西電力需求增令防城港電廠發電量升。不過，下半年發電量可能不及上半年，且燃煤價上升影響毛利。

澳洲上半年受到批發電價上升的利多因素，EnergyAustralia 的發電組合可以售出較高的批發電價，今上半年獲利大升近 2 倍至港幣 22.57 億元。現時澳洲批發價已有回落，而且預期會有新的電廠加入發電上網，令下半年盈利增幅放慢。

由於上半年利潤創新高，中電也趁機為印度 Paguthan 電廠應收帳港幣 4.5 億元作出減值，而印度上半年獲利則維持平穩，只有港幣 2.5 億元。中電向分析師指出，印度屬新興市場，對電力需求仍很大，未來將會參與當地電網投資。

中電在中港兩地電廠都依賴進口燃料，若中美貿易戰升級會無可避免影響燃料成本，不過，中電可增加可再生能源及核電發電比重而抵消相關影響。

海上液化天然氣接收站及連接香港與大陸的高壓架空輸電專線系統資本開支，分別為港幣 50 億及 10 億元，包括在未來 5 年 5 港幣 29 億元的資本開支計畫內。中電計劃於 2020 年時增加天然氣發電佔比至 50%，而核電和燃煤發電佔比則分別為 25%。

摩根土丹利維持中電「持平」評級，目標價港幣 85 元不變；德銀升目標價至港幣 92 元，續給予「持有」評級。