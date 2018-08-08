捷更新獲利警告 全年虧損擴大至25.5億 股價繁華落盡

經營時裝品牌 Esprit 的思捷環球 (0330-HK)昨 (7) 日收盤後更新獲利警告，預期截至 6 月底止，年度虧損約港幣 25.5 億元，上一個年度則獲利港幣 6700 萬元。

該公司曾於今年 6 月 21 日發佈獲利警告，預計 2017/2018 財年錄得經營虧損介乎港幣 21.7 億至 22.7 億元；昨日集團更新獲利警告，董事會初步審閱截至今年 5 月底止 11 個月的帳目，預期期內經營虧損約港幣 22.5 億元，符合早前公布獲利警告的範圍。

至於稅項方面，根據董事會參考全年管理帳目作出的評估，2017/2018 財年的淨稅項估計約港幣 3.28 億元，主要由於近年業務持續下滑，導致與德國業務有關的遞延稅項資產撇減 (屬非現金項目)。

1993 年上市的思捷曾是一代熱炒藍籌股，當年以港幣 3.7 元招股，最風光是 2007 年高位見港幣 133 元，市值高達港幣 1715 億元；惟隨着大股東離場、業績未如理想，自此股價一直走下坡，更在 2013 年被剔出藍籌股。

連續第 4 年錄得經營虧損，實體店人流下降仍然是思捷集團營運的「致命傷」。思捷近年積極重組，關閉虧損的實體店，冀集中資源發展現有的店鋪，不過實體店銷售仍然未見起色。



思捷昨日收盤價為港幣 1.99 元，跌 1.5%，較歷史高位大跌近 99%，市值僅剩下港幣 38 億元。