獲阿里35億入股成第六大股東 華泰證券股價漲3.6%後轉跌

華泰證券 (6886-HK) 宣佈人民幣 142 億元定增認購完畢，阿里巴巴、蘇寧易購等 6 家機構投資者成功入股。其中，阿里巴巴 (BABA-US) 以人民幣 35 億元獲配 2.68 億股，成為華泰證券第六大股東。

受消息刺激，華泰證券 H 股今 (6) 日一度上漲 3.6%，報港幣 12.08 元，惟截至 11:33，跌 0.515%，報港幣 11.6 元。

圖：新浪財經

據華泰證券公告，公司此次定向增發約 10.89 億股，每股發行價格為人民幣 13.05 元，募資金額共計人民幣 142.08 億元。

參與華泰證券定增的投資者共有 6 家。從認購金額來看，阿里巴巴獲配 2.68 億股，認購金額為人民幣 35 億元，獲配後持股比例為 3.25%；蘇甯易購獲配 2.61 億股，認購金額為人民幣 34 億元，持股比例 3.16%，另外，安信證券、中國國有企業結構調整基金、上海北信瑞豐資產管理和陽光財產保險分別獲配 2.48 億股、1.52 億股、1.15 億股、0.44 億股，認購金額分別為人民幣 32.36 億元、19.83 億元、15 億元、5.74 億元。

此次定增發行後，華泰證券 10 大股東將新晉 4 家。其中，阿里巴巴集團為第六大股東，蘇甯易購集團為第七大股東，安信證券旗下產品安信證券 - 招商銀行 - 安信證券定增寶 1 號集合資產管理計畫產品為第八大股東，中國國有企業結構調整基金股份有限公司為第十大股東。

此前位列 10 大股東中的江蘇匯鴻國際集團股份有限公司、江蘇巨集圖高科技股份有限公司、中央匯金資產管理有限責任公司和金城集團有限公司則被擠出前 10 榜單。

根據預案，華泰證券此次非公開發行扣除發行費用後，將全部用於補充公司資本金和營運資金，以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。包括用於進一步擴大融資融券和股票質押等信用交易業務規模；擴大固定收益產品投資規模，增厚公司優質流動資產儲備；增加對境內全資子公司的投入；增加對香港子公司的投入，拓展境外業務；加大資訊系統的資金投入，持續提升資訊化工作水準和其他營運資金安排等。

分析人士認為，阿里巴巴聯手蘇甯易購參股華泰證券，可能跟證券牌照有關。未來，阿里巴巴和蘇甯易購或在互聯網證券業務方面有所舉措。