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港股午盤漲0.96% 內房股大漲帶動 重返28000點

恒指今重新站上28000點。 (圖：AFP)
恒指今重新站上28000點。 (圖：AFP)

恒生指數今 (7) 日高開 0.25%，隨後漲幅擴大，重新站上 28000 點，截止午間收盤，恒生指數漲 0.96%，報 28087.02 點。國企指數漲 1.07%，報 10816.52 點；紅籌指數漲 1.6%，報 4222.63 點。

內房股大漲。融創中國 (1918-HK) 漲 7.31%；雅居樂集團 (3383-HK) 漲 5.67%；碧桂園 (2007-HK) 漲 4.22%，領漲藍籌。

碧桂園財測報喜，預期上半年淨利潤及股東應佔利潤與去年同期相比將錄得大幅增長。其中，股東應佔利潤與去年同期相比預期將錄得不低於 50% 的增幅。

中國恒大 (3333-HK) 暴漲 13.7%，報港幣 23.65 元，成交量 7248.49 萬，成交額 16.65 億港元，最新市值為港幣 3121.02 億元。

恒大預告 2018 年上半年稅後淨利潤年增 125% 以上，核心業務利潤年增 100% 以上，淨負債率進一步大幅下降，從去年年末的 184% 大幅下降到 130% 以下。

恒大去年上半年淨利潤為人民幣 231 億元，核心業務利潤為人民幣 273 億元，據此估算其今年上半年稅後淨利潤超人民幣 520 億元，核心業務利潤超人民幣 546 億元，均創行業有史以來最高紀錄。此外，恒大淨負債率僅半年時間便大降 3 成。

石油股上漲。中國石油 (0857-HK) 漲 3.16%；昆侖能源 (0135-HK) 漲 3.27%；中海油田服務 (2883-HK) 漲 2.78%。

此外，中電 (0002-HK) 受惠澳洲及大陸獲利大幅上升，帶動今年上半年股東盈利達到港幣 74.36 億元，升 25.8%，創半年新高。該公司股價今續漲，創 52 週新高港幣 92.4 元，連續第二日破頂。

恒生銀行 (0011-HK) 見港幣 214.60 元，逼近年內高位港幣 215.60 元。匯控 (0005-HK) 則逆市倒跌 0.138%，報港幣 72.55 元。匯控與恒生銀行上半年仍然以香港為獲利最高的地區。

騰訊 (0700-HK) 早盤略見反彈至港幣 357 元，其後大陸表示歡迎 Google 回歸中國，股價一度低見港幣 348.60 元，午盤報港幣 353.8 元，漲 0.227%。

耀才證券研究部總監植耀輝預期，恒指支撐位仍是 27300 點水平，阻力則暫看 28200 點附近

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 13.89 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 5.15 億元；深股通淨流入人民幣 5.56 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 0.75 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入人民幣 1.01 億元，其次為中國鐵建、中國中車、招商銀行、晉西車軸。資金流入最多的是華友鈷業，淨流出人民幣 1.19 億元。

深股通中資金流入最多的是格力電器，淨流入人民幣 1.6 億元，其次為美的集團、遠興能源、分眾傳媒、長春高新。資金流出最多的國新健康，淨流出人民幣 1.05 億元。

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