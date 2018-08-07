美元指數短期內上下兩難 人民幣中間價上調82點



美元指數短期內上下兩難，人民幣中間價報 6.8431，上一交易日中間價報 6.8513，上調 82 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.8420。

短期內美元指數上下兩難！95 上方阻力較大

8 月再破 95 關口後，美元指數又陷入艱難的 “拉鋸戰”，始終未能形成有效的向上突破。分析人士指出，美國 7 月非農數據雖不及預期，但全球貿易形勢下避險情緒猶存，短期內美元指數上下兩難。不少機構認為，美元前期漲幅已基本兌現了經濟向好、貨幣收縮的利好，美元繼續上行還可能會導致未來美國經濟前景惡化。總體而言，美元指數在 95 關口附近的阻力較大。

境外機構連續 17 個月增持人民幣債券

中央國債登記結算有限責任公司日前發布的統計月報顯示，截至 2018 年 7 月末，境外機構在該公司的債券託管量達 13540.77 億元，在繼續刷新歷史紀錄的同時，環比上月末增加 582.22 億元，為連續第 17 個月增加。分析人士稱，近期人民幣債券利率走低、匯率有所貶值，可能影響未來境外投資者的投資節奏，但外資流入我國債市的大趨勢不會改變。

資本項下流入將成人民幣匯率關鍵

8 月 6 日，外管局發布數據顯示，2018 年二季度，我國經常賬戶順差 369 億元，資本和金融賬戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差 369 億元。

機構普遍認為，未來資本項下的資金流入將成為人民幣的關鍵。眼下，外資在中國 A 股和債市的佔比約在 2% 的低位，未來邊際攀升的空間巨大。

從 5 月 31 日開始，A 股順利納入 MSCI 指數，此前證監會副主席方星海表示，“證監會會同有關部門及滬深交易所已經著手研究相關新的製度與工具安排…… 以便盡快將目前的 A 股納入因子從 5% 提高到 15% 左右。” 他也表示，要按照合格投資者和成熟市場的高標準需求改革資本市場的製度安排，這樣才能提高我國資本市場的質量和國際競爭力。

人民幣匯率或趨穩運行

綜合機構研報來看，在央行啟用外匯風險準備金這一工具後，市場對人民幣匯率繼續貶值的擔憂明顯退潮。

“遠期售匯業務的外匯風險準備金率上調從情緒上支撐人民幣相對美元升值，且購匯力量受到削弱，結匯盤陸續湧現，有助於推升人民幣匯率。短期內美元兌人民幣快速大幅升值的行情將告一段落，甚至會出現一波人民幣升值反彈。” 興業研究表示。

考慮到央行後續可能有更多的政策舉措，市場對下半年人民幣匯率趨穩的看法基本達成一致。

“這次重新收取遠期售匯業務的外匯風險準備金，更為重要的在於信號意義，當前匯率水平可能超過央行認為的合適區間。不排除會有更進一步的措施出台，來維護匯率穩定。” 聯訊證券李奇霖表示。

值得注意的是，央行在 3 日公告中明確表示，“下一步，人民銀行將繼續加強外匯市場監測，根據形勢發展需要採取有效措施進行逆週期調節，維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。” 市場人士認為，逆週期因子等工具不排除將進入工具列表中。

招商證券謝亞軒團隊指出，央行有足夠的政策工具來維持國內外匯市場的供求平衡和穩定市場預期。下半年人民幣匯率走勢的主要矛盾還是在於美元指數，只要美元指數不超預期的強勢，年內人民幣匯率跌破 7 的可能性依然較小。

申万宏源證券孟祥娟團隊表示，央行對人民幣持續貶值的容忍度或將顯著下降，未來仍可能適時進行非常態化干預，以穩定市場匯率預期。預計下半年人民幣兌美元匯率大概率將在 6.6-6.9 區間內波動。