5外資調高可成目標價 歐系外資最看好上調至530元

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 第 2 季在營益率亮眼與匯兌收益大幅挹注下，每股純益高達 14.06 元，大幅優於市場預估值 5.8 元至 6.2 元，5 家外資看好下半年營收動能強勁，且在 iPhone 機殼市占率可望持續提升，美系外資給予「加碼」評等，其餘外資均維持「買進」，並紛紛上調目標價，目標價最高為 530 元、最低為 420 元。

美系外資認為，由於 6.1 吋 LCD 版本 iPhone 機殼拉貨時程延遲，而 MacBook 與 iPad 將在第 3 季末或第 4 季初上市，預期第 3 季營收季增 17%，第 4 季營收季增 58%，並看好可成在 iPhone 機殼的市佔率將持續提升，給予「加碼」評等，目標價由 405 元上調至 420 元。

歐系外資指出，目前 iPhone 機殼約佔可成營收比重 6 成，受到新款 LCD 版本 iPhone 量產時程延後影響，可成下半年營收動能從 7 月開始啟動，且預期在 iPhone 機殼市占率提升，加上新款 MacBook 與 iPad Pro 上市帶動下，預計 9 月起至今年底，營收年增率將加速成長，維持「買進」評等，目標價由 500 元上調至 530 元。

日系外資認為，可成 iPhone 機殼拉貨動能將從 9 月起明顯啟動，下半年在 6.1 吋 LCD 版本 iPhone 機殼市佔率將達 50% 至 60%，預期第 3 季營收季增 36.5%、年增 3%，第 4 季營收預估季增 53.7%、年增 33%，維持「買進」評等，目標價由 446 元上調至 470 元。

另一家日系外資指出，可成下半年營收可望在 iPhone 量產帶動下，年增達 14%，其中，預估第 3 季營收季增 32% 並與去年同期持平，預估第 4 季營收將季增 5 成、年增 26%，維持「買進」評等，目標價由 430 元調高至 460 元。

亞系外資指出，可成 7 月營收顯示已小量出貨 iPhone 機殼，預期 8 月起在旺季效應帶動下，8 月與 9 月營收將分別年增 14% 與 34%，看好可成仍是 iPhone 金屬機殼供應商中最大贏家，維持「買進」評等，目標價由 448 元上調至 450 元。

法人則認為，可成 8 月起營收成長態勢將更明顯，並在第 4 季達到營收高峰，上、下半年營收比重將與去年同期的 35：65 相近，隨著 iPhone 出貨量成長，新 iPhone 金屬邊框及帶組裝的均價上揚，新款 LCD 版 iPhone 金屬邊框供應占比將於下半年成長，加上新款 MacBook 上市與新穿戴式產品訂單及客戶加入，下半年營收成長動能無虞，預期第 3 季營收季增 38%、年增 5%，下半年營收年增 22%，維持「加碼」評等，目標價由 414 元調升至 470 元。