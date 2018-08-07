大限未至！傳2019新iPhone將繼續採用LCD

儘管先前多家媒體傳出，蘋果 2019 新 iPhone 將棄用 LCD 面板，但韓國媒體《The Bell》近日傳出，韓面板供應商 LG Display 已與蘋果簽訂合約，開發明年新手機的 LCD 與 OLED 面板，持續打雙「板」齊下的銷售策略。

韓國媒體《The Bell》近日報導，蘋果 (APPL-US) 邀請 LG Display (034220-KR) 開發明年新 iPhone 機型之一的 LCD 面板。科技產業代表撰文表示：「依蘋果要求，LG Display 正著手開發適用於 2019 年新 iPhone 的 LCD 與 OLED 面板。」，但此消息尚未證實。

LG Display 傳著手開發適用於 2019 年新 iPhone 的 LCD 與 OLED 面板。(圖：TWITTER)

先前多家媒體傳出，2019 年蘋果新手機將會全面採用功能優異的 OLED 手機面板。然而，市場也曾傳出，蘋果走向 OLED 的過渡期將至少持續到 2020 年。若《The Bell》近期報導為真，這將驗證後者的說法。

國外科技媒體 BGR 網站作家 Jacob Siegel 表示：「除非 OLED 型手機低於 1000 美元，否則蘋果沒理由不生產親民價格的 LCD 型手機。」

OLED 型 iPhone X 因價格昂貴而造成銷售疲軟。上一季北美地區，LCD 型 iPhone 8 Plus 實際銷售超過 iPhone X，故蘋果明年很有可能將繼續生產 LCD 與 OLED 面板的手機。

早前，三星是目前蘋果唯一的 OLED 面板供應商，但今年為了不讓雞蛋放在同一個籃子，蘋果積極扶植 LG Display、夏普作為其 OLED 面板供應商。若蘋果全面採用 OLED 的時間延至 2020 年，後起的 OLED 新秀廠商 (中國京東方) 預料也會陸續加入搶單行列，三星處境將會更為艱難。

蘋果將在今年秋天推出三款新 iPhone，分別是 OLED 版的 5.8 吋 iPhone XS 與 6.5 吋 iPhone X Plus，以及搭配 LCD 版的 6.1 吋 iPhone 9。