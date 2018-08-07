陸官媒歡迎Google回歸 問題是：市場已各擁山頭 Google能贏嗎

全球搜尋引擎龍頭 Google (GOOG-US) 為重返中國苦尋各種管道，先前更傳出將客製化中國專用的搜尋引擎，中國官方媒體人民日報首度回應指出，歡迎 Google 重返中國，但前提必須遵守中國法律，更有分析師指出，若 Google 重回中國，恐對當地搜尋引擎百度 (BIDU-US) 造成威脅，讓百度股價應聲下跌。

有關 Google 重返中國的消息，先前已遭相關部門否認並不屬實。但 6 日中國官方媒體人民日報最新在社群媒體推特與臉書上發表了一篇名為《穩定是中國互聯網開放的重要前提》的文章，當中提到「歡迎谷歌回到中國，但前提是必須遵受政府相關法律政策」，顯示中國官方展現要回來就得按照中國法律走，必須乖乖審查的態度。

分析師 Ling Vey-sern 指出，若 Google 真的重回中國，中國搜尋龍頭百度的市佔率與地位將連帶受影響。上週 8 月 1 日 Google 重返中國消息第一天曝光後，在美國上市百度股價暴跌近 8%，隔日更延續跌勢，直到 3 日才稍微平穩下來。但昨天中國官媒人民日報再度報導後，百度股價再下探，跌勢一度逾 2%，直至收盤前跌幅才小幅縮減，最終收報每股 232.96 美元，跌 1.14%。

百度日線走勢圖 (今年以來表現)

中國官方媒體人民日報文章指出， Google 在 2010 年撤出中國市場是巨大的錯誤，這八年來中國移動互聯網用戶成長整整成長一倍多，從了 2010 年的 3.03 億飆升到現在的 7.53 億。文章指出，Google 回歸中國的舉動都必須和中國互聯網管理政策掛勾。

文章中更提到，至於 Google 是否能回歸，何時回歸，都取決於 Google 的態度。只有尊重當地的法律法規，尊重當地的風俗習慣，才能贏得當地消費者和市場的青睞。

先前傳出 Google 正在測試可過濾內容的手機搜尋引擎，可自動過濾不能通過中國「防火牆」的網站，目前中國官方再度表態，也為 Google 重返中國再添一筆話題。

IDC 中國常務董事 Kitty Fork 指出：「若 Google 願意按中國政府規則辦事，那他在中國市場還有很大機會。儘管百度在用戶數據上佔有相對優勢，若 Google 想在中國拓展業務，那麼這是獲取數據和了解用戶喜好的重要一步。」

除了搜尋引擎，據傳 Google 正與騰訊 (0700-HK)、浪潮和另外一家中國企業合作，希望把雲端服務推進中國。目前，中國的雲端服務市場高速崛起，去年公共雲端市場規模達 40 億美元，IDC 預測未來 5 年中國雲端市場的複合增速將高達 35.7%。

的確，Google 重返中國不是只有搜尋引擎一條路可走，可藉著旗下龐大的業務線，安卓系統、智慧型手機以及 AI 技術的商業化等等，皆可和中國本土企業一較高下。

不過，Google 離開中國這八年來，中國互聯網各個入口都已各擁山頭，例如資訊流平台有百度、今日頭條相互較勁，行動商店則有豌豆莢、應用寶等業者走在前頭，智慧型手機更是目前中國本土品牌華為、OPPO、VIVO 等激烈廝殺的戰場，Google 這時候要回來，自然免不了背水一戰。

不過計劃重返中國消息曝光後，Google 在美國國內的日子也不好過。由於 Google 計畫推出中文過濾版本的搜尋引擎，在美國引發多方質疑，許多人權組織紛紛指出，如果 Google 為進入市場而接受中國的審查規定，將是網路自由最黑暗的日子。上週五，更有六名共和兩黨參議員向 Google 執行長遞交公開信，當中指出若這項計畫屬實，不僅令人深感不安，中國嚴格的審查制度更可能導致 Google 成為侵犯人權的幫兇。