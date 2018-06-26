LGD將在中國設OLED廠 月產能達13萬片

據《彭博社》報導，即便是面臨中國強大的競爭對手，LG Display(LGD) (03422-KR) 也即將在廣州的新工廠開始 OLED 的生產，以銷售更多新一代 OLED 螢幕。

根據 LGD 技術長 Kang In-byeong 的說法，一旦在中國的工廠擴張完成，LGD 每個月將可製造 13 萬片 OLED 面板 (可切割成螢幕)。儘管目前延遲，但他預期這個項目很快就會獲得批准。「首爾以北的另一家工廠也可能製造 OLED。LGD 正獲得明年為高階汽車製造商生產螢幕的訂單。」Kang 說。

OLED 被用在在蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone X、三星 (005930-KR) 的高階手機和 LG 的高階電視機中，並且比 LCD 顯示出更準確的顏色。OLED 的彎曲能力使這項技術可以被用在智慧手錶、高階手機和豪華轎車的儀表板。

儘管 LGD 和三星已經使韓國成為全球最大的 OLED 供應商，但隨著中國加大投資力度，這些公司知道他們正面臨著陸廠的挑戰。

「中國的機會和風險並存，」Kang 在接受採訪時說。 「我們認為中國會張開雙臂歡迎我們，但在得到審批之後，中國面板製造商將我們視為競爭對手，而當地的客戶將歡迎我們。」

LG Display 股價週二 (26 日) 早盤下跌 4.3%。該股今年下跌約 40%。

LGD 日線走勢圖 圖片來源：investing.com

總部位於首爾的 LGD 在 1 月份曾表示，它計劃至 2020 年將在 OLED 生產方面投入 20 萬億韓元 (約合 180 億美元)，預計產量將增長一倍多，占銷售額的 40%。隨著中國競爭對手加大製造業務，面板供應過剩和價格壓縮，該公司的液晶面板面臨較低的利潤率。

因此，中國面板製造商也越來越認真對待 OLED。京東方 (000725-CH) 通過較為激進的定價和犧牲利潤獲得市場份額，目前京東方也正將注意力轉向 OLED。

「儘管如此，韓國在 OLED 技術方面仍比中國領先 4 到 5 年，」Kang 說道。「LGD 於 2013 年開始大規模生產 OLED 電視機，這是京東方和華星光電 (00334-HK) 尚未實現的事情。

「幸運的是，我們有一種叫做 OLED 的產品，而中國並不擅長，」Kang 說。 「我們更在乎的是，我們可以將 OLED 作為競爭力，而我們能夠保持這種狀態多久。」

三星計劃推出一款可以彎曲螢幕的智慧手機，可能將於今年晚些時候搭配 OLED 推出。據知情人士透露，蘋果也有望在今年晚些時候在三款新機中的兩款上使用 OLED。汽車方面來說，OLED 非常適合用於換儀表板和速度表的曲面螢幕。

彭博情報分析師 Simon Chan 表示：「LG Display 的關鍵在於擁有更廣泛的客戶群，以提高使用率。」「目前，中國企業瞄準在智慧手機上使用 OLED，LG Display 也在增加產量，因此未來該領域的競爭可能會更加激烈。」