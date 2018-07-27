調查：未來5年 香港近半專業人士有意赴大灣區發展

根據澳洲會計師公會發佈的粵港澳大灣區調查報告，有 48% 的香港受訪者在未來 5 年，有意在大灣區拓展其事業或業務，反映業界對於大灣區前景的高度信心。

調查於今年 6 月 5-22 日進行，成功訪問了 351 名在香港的會員，調查顯示，有 55% 的受訪者稱，有必要令灣區內的人才流動更加便利，而 54% 的受訪者認為，方便整個灣區內各行業專業人才進出是灣區內企業成功的關鍵。同時，有 43% 的受訪者認為，減少灣區內稅率差距相當重要。

此外，有 61% 的受訪者認為，跨境支付的便利對於大灣區的發展成功至關重要，澳洲會計師公會大中華區分會會長何耀波表示，科研是推進大灣區內合法合規地進行跨境支付，並偵查和打擊非法貨幣流通的核心手段。

該會大中華區分會會長何耀波昨日建議政府，可考慮與商界和金融機構合作，建立一套適用於大灣區的區塊鏈標準和電子收據標準。他亦建議政府積極考慮引入專利優惠稅制等措施，；減輕香港居民在大灣區內地部分的稅務負擔。