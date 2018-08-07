土耳其里拉今年暴貶40% 央行救市無效續寫歷史新低

受到美國與土耳其再度陷入外交困境，並且川普揚言將大規模制裁土耳其之影響，週一 (6 日) 土耳其里拉匯市再度驚現「閃崩式」暴跌，市場大舉拋售土耳其里拉，拖累土耳其里拉匯價再度寫下了歷史新低。

美元兌土耳其里拉日線走勢圖 (近一年以來表現)

美、土兩國的外交困境，始於土耳其軟禁了美國牧師布朗森 (Andrew Brunson)，白宮旋即向土耳其部長祭出制裁，並且參議院亦通過投票，正式延後向土耳其交付 F-35 戰機，作為制裁土耳其的一環；白宮向土國主張，布朗森應該遣返布朗森回歸美國本土。

面對本國貨幣暴貶的壓力，此前一直保持冷靜的土耳其央行也宣布出手救市，土耳其央行宣布調整外匯穩定準備金機制自 45% 下調至 40%，而釋放出來的外匯準備金，將為市場帶來 22 億美元的流動性，盼藉以穩定市場信心、拉升土國匯價。

但週一 (6 日) 匯率市場反應清淡，土國匯價再度刷下了歷史新低至 1 美元兌 5.2864 里拉，累計今年以來已暴貶 39.75%。

市場人士分析，在土國央行宣布出手救市的當口，匯市完全不買帳，這很可能意味著土耳其央行已經失去了市場公信力，或是 22 億美元的流動性根本止不住市場賣壓。

市場分析認為，目前土耳其已經進入了一個相當危險的狀態，若土耳其貨幣繼續如自由落體般下跌，那麼土耳其即很有可能出現一場經濟危機。