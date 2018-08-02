美國準備對土耳其經濟制裁 里拉大跌創新低

周三，彭博社報導，美國已經準備好對土耳其制裁目標名單, 作為對土耳其監禁美國公民與外交使團成員的報復。消息傳出，土耳其里拉對美元匯率急跌，打破心理關口 5.00，至 4.9979，創歷史新低。

（圖片來自金融部落格 ZeroHedge）

土耳其 iShare MSCI ETF 也隨之下跌，截止發稿，跌幅為 3.4%。

彭博社指出，雖然針對釋放美國牧師 Andrew Brunson 的談判還在進行，但美方被稱作「制定方案」的準備工作表明，美國對其北約盟友施加前所未有的懲罰已經迫在眉睫。

據環球網介紹，美聯社 7 月 25 日援引土耳其官方媒體消息稱，因涉嫌恐怖襲擊而被關押在土耳其監獄的美國牧師 Andrew Brunson 改成被軟禁在家。土耳其法院從 4 月 16 日起審理相關案件，美國曾多次要求土耳其釋放該牧師但被拒絕，川普稱這是對美國的「極大侮辱」。

上周兩國矛盾升級。先是美國國會參眾兩院通過投票，阻止軍火巨頭洛克希德 · 馬丁向土耳其出售先進的 F35 隱形戰機，接着美國副總統彭斯威脅稱，如果土耳其沒有立即釋放該名牧師並送回美國，將對土耳其施以「嚴肅制裁」。

周四美國總統川普也加入罵戰，稱這個牧師是「完美的人」，必須被立即釋放，否則美國會對土耳其施加大規模製裁。

據彭博社報導，土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 的發言人 Ibrahim Kalin 表示，如果美國決定製裁，土耳其將會採取報復行動。

目前，土耳其正面臨通膨加速上行、經常帳戶赤字擴大、投資者對土耳其央行獨立性信心缺失的大背景，此刻土耳其與美國衝突加劇無疑對該國經濟不利。

今年，土耳其里拉是新興市場中表現僅次於阿根廷比索的第二差貨幣，今年以來累跌了逾 20%。土耳其 Borsa Istanbul 100 指數以美元調整後，今年也累計下跌 36%，是繼委內瑞拉之後全球表現第二差的股指。

6 月土耳其 CPI 年增率漲幅高達 15.4%，較 5 月前值 12.1% 跳漲了 3 個百分點，刷新十五年最高，也是官方目標 5% 的三倍多。周二，土耳其央行表示，未來三年將無法達到通貨膨脹 5% 的目標，令投資者失望，認為政策制定者優先考慮刺激經濟政策而不是控制物價的上漲。