美國準備制裁土耳其 里拉兌美元狂瀉 今年已跌約24%

土耳其幣里拉兌美元匯率，週三暴跌至歷史低點。主因是土耳其軟禁了美國牧師 Andrew Brunson，美國政府宣布可能對土耳其實施制裁，並已準備好制裁目標名單。

里拉跌幅一度高達 2.1%，報 5.0157 兌 1 美元，紐約時間週三下午跌幅減至 1.2%，不過里拉今年的跌幅已近 24%，堪稱今年表現最差貨幣。

里拉今年表現不佳 (圖表取自 Zero Hedge)

道明證券 (TD Securities) 新興市場策略主管 Cristian Maggio 表示，市場將持續關注外交爭端的進展，在這種焦慮下將打擊里拉。道明證券指出，里拉突破 5 的心理關卡後，預料賣壓會擴大，建議投資人可做空，目標價為 5.25 兌 1 美元。

里拉自今年 4 月以來就已經出現暴跌，當時復甦的美元開始對大量新興市場貨幣構成壓力。由於土耳其以美元計價的債務偏高，更容易受到美元走強的影響。

另一方面，土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 擴大職權，威脅央行獨立性，不少投資人也受到驚嚇，造成里拉進一步下行壓力，來到歷史紀錄的低點。

這次引發外交爭端的主因，在於土耳其政府指控，美國牧師 Andrew Brunson 協助之前的軍事政變失敗。牧師否認指控，美國稱此案是出於政治動機。本案如果罪名成立，Brunson 最高面臨 35 年有期徒刑。