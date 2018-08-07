暴雨奏響日本老人悲歌 台灣躲得過？

【文 / 萬敏婉】

山林在土石流的沖刷下，露出一片片坑坑疤疤的光禿山土石；當農地在連續豪雨侵襲下，淪為一片水鄉澤國，觸目所見只有一片死寂。民眾原以為躲在可遮風蔽雨的屋舍中就能躲避災難，卻被迫爬上屋頂，如同孤島求生般，在飲水食物缺乏下默默等待救援。更多的是因行動不便，不及逃出屋舍而被「困死」在傾流土石下的長者，以及躲避不及被大水淹沒的老人，在滾滾洪流退去後，就陳屍於泥水之中。

如此慘烈的畫面發生在已高度開發的日本。今年 7 月初的連續豪雨，在短短 11 日裏造成近 3,000 幢房屋全毀，2,500 幢以上的房屋部分損毀，死亡人數高達 223 人，更令外界愕然的是，不幸喪生的民眾中有近七成死者是 60 歲以上的長者。這個數字讓人不禁想問，防災抗災能力被列入世界一流水準、有「防災模範生」之稱的日本，在具備高度精確的氣象預測技術下，面對豪雨及土石流等可事先進行預防性疏散或移轉避難的天然災害，為何會出現讓人如此觸目驚心的死傷數字。這一切究係人禍，還是天災？是人禍？還是天災？

不可否認，在當前全球氣候變遷、劇烈天氣不斷發生的情況下，本次侵襲日本西半部的豪雨挾帶梅雨和颱風西南氣流的「加乘效應」，雨勢來得又大又急，加上日本土地高達 70% 是由山脈與丘陵組成，豪雨伴隨洪水及土石流，確實加重天災的肆虐能力。然而，日本氣象單位對於天氣預測的精準，以及日本當局對於洪水與土石流潛在風險的掌握，照理說，明明可以採取各種預防措施，在災難來臨時，保全民眾的性命。

例如日本岡山縣倉敷市真備町因暴雨導致四分之一的地區慘遭洪水淹沒，當地曾經在 2016 年度對區域內可能遭遇洪水淹沒的地區，以及可以提供的避難場所，繪製出精細的「洪水土石流災害風險地圖」，而在本次豪雨災情過後，比對當地受災地區與「風險地圖」，發現地圖中預測的區域與現實情況幾乎完全一致，然而，仍有高達 51 人在豪雨中遇難，死傷數字為全縣之最，這代表「風險地圖」沒有發揮作用。

科技到位 人力不到位

甚至，在最嚴重的豪雨雨勢於 7 月 6 日開始侵襲前夕，日本氣象廳曾陸續向 9 個縣發佈了「大雨特別警報」，這種最高級別的氣象緊急警告只有在當地遭逢異常危險的災情才會發佈，通常數十年才有一次。日本氣象廳表示，警告發出後所有人都應對周遭環境保持警覺，不要遺漏來自政府的撤離資訊，採取一切必要的手段保全性命。而在豪雨來臨的當下，日本政府也曾利用手機簡訊與廣播報導等方式，向 180 萬民眾發出疏散命令，顯見日本當局對於防災的準備並非不充分。

然而相關疏散命令缺乏強制性，民眾接獲命令往往依照個人判斷，採取疏散或在家避難等不同做法。日本兵庫縣立大學防災學教授室崎益輝坦言：「由於氣象和避難相關信息愈發詳細，是否避難由個人來判斷，最終很多人選擇待在家裏。」

更重要的是，本次受災嚴重的區域多屬人口老化嚴重區域，不但 65 歲以上長者比例皆高於全日本平均的 27.3%，受災嚴重的愛媛、高知等地長者比例更超過三成。年輕人的外移，導致留在當地的獨居長者在豪雨災情來臨的情況下，面臨主動與被動「難以離家避難」的窘境。包括長者可能因資訊接收不足，無法及時獲悉撤離訊息提前避難，或因豪雨而出行困難，只好困守在家中。例如岡山縣小田川在 7 月 7 日決堤，但早在前日的中午 11 時許，當地政府已對民眾發出「高齡人員疏散開始」的命令，直到晚間 10 時仍有上千名居民留在家中。這與當地政府缺乏人手進行疏散外，也和滂沱大雨與滿地泥濘下，連年輕人都寸步難行，遑論長者更缺乏逃難能力有關。

儘管擁有精確的氣象預測、充分的防災規劃，但在災難發生當下，地方政府因在地人口高齡化，致使需要協助避難的人員較多且分散、協助的疏散人力缺乏，以及民眾自身留守家園的期待與偏好，釀成這場日本自 1982 年以來死傷最嚴重的豪雨災情。

老年防災在台灣

與日本同樣進入高齡社會，且與日本同屬多山地形、河川湍急，且位於颱風、豪雨好發區域的台灣，若面對與此類似災難，會不會有比較好的結果？恐怕多數民眾都只能痛心坦言：「可能更糟。」

比較台日的情況，彼此雷同程度極高。除了地理與自然環境相似，在人口分佈上，台灣當前老化的指數最高的地區為嘉義縣的 174.3，而其次是雲林縣的 140.37，以及南投縣的 137.47。其中，嘉義縣與雲林縣的「扶老比」分別以 24.92 與 24.16 高居全台各縣市前兩名，即當地幾乎每 4 個 15 歲至 64 歲具生產力的人員，就得照應一位 65 歲以上的年長者，遠高於全台平均的 17.96。

居高不下的扶老比反映的是當地青壯人口的外流，而老化嚴重的區域也多半是台灣主要的農業地區，留在當地的長者守著農地持續耕作，同時又形成居住分散的情況，而一旦天災來臨需要撤離時，單獨居住或分散居住的長者恐將面臨後援缺乏的窘境。這些老化嚴重的農業縣市，也是土石流好發區域。災難一旦來臨，相關疏散工作勢必因聚落的分散而相對困難。

雖然總統蔡英文上台後對競選期間推出的「長照 2.0」政策有所著墨，但長照 2.0 關注的是在地老化，同時建立以社區為基礎的照顧體系，此政策方針或可緩解照護者壓力，卻也讓行動能力相對較低的長者住得更分散，且相應的老年防災或救災問題從未出現在其政策考量中。

當前地球氣候環境正逐步改變，甫遭豪雨侵襲的日本，在洪水退去後迎來嚴酷熱浪，於 7 月 8 日至 15 日期間，至少有 15 人「熱死」。天然氣候災害加劇已是未來必然之勢，而親眼目睹日本前車之鑑的蔡英文政府，若只知道「捐款獻愛心」以 600 萬台幣「購買」台日友誼，無法在這場「同樣可能發生在台灣」的悲劇下有所儆醒並開始行動，那麼日本豪雨所釀成的長者悲歌，恐隨時成為台灣的明日寫照。

來源：《多維 TW》月刊 033 期

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