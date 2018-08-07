華研上半年獲利倍增創高 每股盈餘4.58元 擬買回2000張庫藏股

華研 (8446) 董事會通過上半年財報數字，累計上半年營收為 8.5 億元，較去年同期 6.5 億成長 31%，稅後淨利 2.49 億元，較去年同期 1.17 億元成長 112.8%，持續締造歷史新高，每股盈餘為 4.58 元，較去年同期 2.17 元大增。華研指出，上半年營收中的授權收入成長 70% 最為顯著，佔公司整體營收占比由去年的 28%，一舉提高到 36%，在音樂製作相關成本以往均已認列下，授權收入的增長，可直接貢獻利潤，彰顯公司的音樂持續受到用戶廣泛收聽與肯定，在智慧財產權保護日益受到重視情況下，逐步反映公司音樂 IP 的價值。



華研董事會也決議自 8 月 8 日起至 10 月 6 日間買回庫藏股，預計買回股份 2000 張，買回價格介於 90 元至 150 元間，以維護股東權益。