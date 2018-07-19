網易雲授權金挹注 華研今年營收年增逾20% 每股盈餘將逾8元

華研 (8446) 日前受到 Ella 將在約滿到期後離開，導致股價大幅下跌，不過法人認為，儘管 Ella 最終以個人名義離開華研並在外成立公司，不排除以公司名義持續與華研合作，目前華研旗下近三分之一藝人即是以公司名義與華研進行合作，此外，網易雲授權提供華研為成長動能，預估今年營收年增逾 20%，每股盈餘達 8 至 9 元。華研第二季營收為 5.2 億元，年增 32%，大幅優於預期，主要為旗下藝人 Ella 自 4 月起參加中國大型實境秀節目《創造 101》，此外，Hebe 田馥甄於 5 月參加湖南衛視實境秀《我想和你唱》，彌補演唱會較去年同期較少之營收。



在獲利方面，受惠於與網易雲授權收入貢獻完整季度，使授權收入大幅提升帶動整體獲利轉佳，法人估，第二季營業利益為 1.5 億元，受惠於台幣貶值，單季匯兌收益約 5000 萬元，整體第二季獲利達 1.7 億元，每股盈餘約 3 元以上。若加上第一季，則上半年每股盈餘逾 4.5 元。



華研受到市場傳出 Ella 將在約滿到期後離開華研，導致股價大幅下跌，華研表示，目前 Ella 仍無離開計畫。法人指出，藝人因稅賦問題、副業發展等考量而成立公司，再與經紀公司合作為一種相當普遍的行為。在音樂製作方面，華研擁有所有歌曲之音樂影音產權，並不影響目前各音樂平台所作授權。



華研自 3 月與網易雲進行合作，網易雲用戶規模約 6900 萬人，為目前中國第四大數位音樂平台，網易雲平台因具備評論及社群功能，近年用戶數持續大幅成長，因此簽約金遠較先前合作對象高，目前華研與網易雲之授權收入將因新增曲目增加而逐年成長，預估網易雲授權金額將逐年成長 5% 到 10%。



藝人經紀方面，華研表示，下半年仍有藝人將參與中國實境秀節目，可彌補演唱會較少的營收，預估今年營收年增逾 20%，其中授權收入約 6 億元，藝人經紀收入 12.8 億元，由於授權收入毛利率較高，預估授權收入利潤 4 億元，今年全年每股盈餘達 8 至 9 元。

