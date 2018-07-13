華研重訊澄清S.H.E不會解散 早盤股價反彈逾3%

華研 (8446) 針對旗下女子天團 S.H.E 成員 Ella 出走消息，對此華研昨日晚間發出重訊表示，公司與 Ella 合約尚未屆期，也無媒體報導藝人和公司解約之情事，公司與藝人日常工作均正常運作中。華研股價在連跌兩根後，今日反彈，早盤最高來到 119.50 元，漲幅逾 3%。華研日前雖緊急發出「S.H.E 不會解散」之聲明滅火，但昨日收盤股價仍舊重挫，以 114 元跌停作收。然 Ella 出走消息一波未平，又有媒體報導華研旗下藝人、內部大主管紛紛求去。華研強調，「S.H.E 不會解散」，且在媒體爆料前，早已規劃今年的 9 月 11 日將會舉辦 S.H.E 17 週年合體盛大活動，三個人的關係無可撼動。



針對藝人、幹部接連出走消息，華研則指出，公司部分藝人與公司約滿，雙方未續約，多為彼此對未來規劃想法不同或藝人另有生涯規劃，雙方結束經紀代理關係，係屬業界正常情況。且隨事業發展亦不定時新增藝人、文創作家與運動員等，並無媒體所言出走潮。