紐約匯市—硬脫歐擔憂重現 英鎊貶至11個月低點 貿易戰火延續美元漲勢

週一 (6 日) 交易，因 2019 年 3 月硬脫歐 (無協議脫歐) 的擔憂重現，英鎊下跌至 11 個月低點。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 表示，「今天最顯著的事情就是英鎊兌美元持續走跌，因硬脫歐的擔憂重現，英鎊觸及 11 個月低點，摜破 1.2950 美元這個支撐點。」

英國國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）在 5 日刊出的《周日泰晤士報》（Sunday Times）訪談中表示，雙方無法達成協議的一大原因是歐盟不願妥協，他估計如今 2019 年 3 月硬脫歐的可能性大約 6 成。

英鎊兌美元自 1.3002 美元貶至 1.2943 美元，觸及去年 9 月以來最低水位。英鎊兌歐元也下跌至逾 2 週的低點，根據 FactSet，歐元兌英鎊升 0.4% 至 0.8928 英鎊。

Schlossberg 表示，英鎊兌美元的交易是建立在一波不確定性上，且隨著脫歐期限倒數，現在更容易受到任何重大新聞的影響。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「只要英鎊維持在 1.30 美元以下，未來幾週市場就不會排除下跌至 1.25 美元的可能性。」

「雖然脫歐協議將有助於重建英鎊信心，但要重建信心到什麼程度，取決於協議是否被視為是成功的協議。英鎊之後能上漲的範圍恐怕在 1.30 美元至 1.25 美元，但這也取決於英鎊在今日低點之後貶值的程度到多嚴重。」

Schlossberg 表示，除去英鎊後，今日交易其實非常平靜，因為日本休市，且 G11 都沒有什麼重要經濟數據，本週最重要的數據將是週五預計公布的美國消費物價通膨數據。

他補充，美元週一廣泛上漲，但交易量小。

ICE 美元指數上升 0.3% 至 95.370。上週該指數漲幅 0.5%。

新興市場貨幣走疲，因對貿易戰的擔憂升級，出口導向的經濟體受創更明顯，WSJ 美元指數上升 0.3% 至 88.98。

中國上週五提議針對 600 億美元美國進口貨品開徵報復性關稅，一些分析師認為貿易緊張局勢兌美元有利，因為美國經濟比新興市場更能對抗貿易保護主義，且關稅有可能縮減美國的貿易赤字。

紐約富國銀行貨幣分析師 Erik Nelson 表示，「貿易緊張情勢對美元非常正面，因此我認為這是今日美元持續上漲的原因。」

自 4 月中旬以來，美元指數已經上漲 6%，而新興市場本幣債券 ETF 則跌逾 10%。週一因德國數據令人失望，加上對英國脫歐的擔憂，再度提振美元漲勢。

歐元兌美元一度下降至 1.15 美元，達 5 週低點，係因德國 6 月份工業訂單降幅大於預期，最終歐元兌美元下跌 0.11% 至 1.1554 美元。