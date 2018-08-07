抖音母公司「字節跳動」計劃明年在港IPO

據知情人士透露，北京字節跳動科技公司可望加入中國互聯網和科技創新公司上市的熱潮，預計於明年在香港進行 IPO，籌資預估達 450 億美元。

這家總部位於北京的公司，以「今日頭條」新聞推送和「抖音」短視頻 App 而出名，作為科技領域的一顆新星，該公司吸引了大量投資者和用戶。然而，先前由於政府整治內容，字節跳動與北京政府產生衝突。

最高媒體監管機構稱該公司內容「庸俗」，並將其作為國家鎮壓行動的一部分。該公司被命令關閉違規帳戶，並一度被線上商店刪除。該公司在私人募資的努力因而陷入困境，因此字節跳動希望能夠明年上市進行公開募資。

字節跳動沒有發表任何評論。

據業內人士說法，在北京新創公司中流傳一個笑話，新創公司的市值從 10 億美元上升到 100 億美元需要得到三個人中其中一個的支持: 騰訊的創始人兼執行長駿馬、阿里巴巴的馬雲、或是中國國家主席習近平。

「今日頭條的計劃是離開兩個馬，指望習近平，」一位業內人士透露。「但這個計劃沒有奏效，因為習近平對他們並不滿意。」隨著習近平政府推動社會價值觀和政策宣導，今年內容審查越是嚴厲，並擴及到線上視頻、新聞等內容。

另一方面，隨著大陸私募股權和風險投資基金的胃口逐漸減弱，投資界資金枯竭，中國的獨角獸公司皆排隊上市。今年以來，智慧手機製造商「小米」和直播平台「映克」都已在香港上市，電商公司「拚多多」也在紐約上市，騰訊所支持的「美團」也即將上市。