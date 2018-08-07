〈財報〉肉類股今年慘兮兮 Tyson財報優 但調降年度財測

創紀錄的牛肉、豬肉、和雞肉供應量，及全球關稅貿易戰的加溫，正在削減美國最大的肉類加工企業的利潤。美國大型肉類加工商如泰森 Tyson (TSN-US)、Pilgrim's Pride (PPC-US)、及 Sanderson Farms (SAFM-US) 都面臨著需求不確定性及價格下跌的困境。

雖然泰森週一 (6 日) 公布的 2018 會計年度第 3 季度財報優越，收益年增率高達 21%，但因供應鏈的不穩定性因素，將全年的預測做了下修。

泰森 2018 會計年度第 3 季財報顯示：

營收年增 2% 至 100.5 億美元。

營業利潤年增 21% 至 5.41 億美元。

每股純益 EPS 為 1.5 美元，高於去年同期的 1.28 美元。

泰森首席執行長 Tom Hayes 提到，與貿易政策和關稅的不確定性相互交織，增加了供應過剩及售價的困難。泰森的牛肉及處理食品銷售量數成長，但豬肉及雞肉部門下滑。泰森近年來從雞肉轉移至牛肉後也有助於財報的成長。

不只泰森削減了當年的盈利預測，美國第二大雞肉加工商 Pilgrim's 上週也報告第 2 季度利潤下滑 54%。分析師預計 Sanderson 的季度利潤將比去年同期下降近四分之三，該公司將在本月底公布上季業績。

隨著肉類堆積，投資者正在失去對肉類類股的興趣。泰森股價今年迄今已下跌 27%，在 7 月 30 日削減盈利前景後本週下跌 6%。Pilgrim's 股價下跌 41%，而 Sanderson Farms 股價下跌 25%。處理後肉類大廠 Hormel Foods (HRL-US) 的肉類加工業務規模較小，上漲 2%。

Tyson 股價日線趨勢圖

廉價的糧食鼓勵了美國農民和肉類公司擴大並滿足美國、墨西哥、中國、和其他國家消費者不斷增長的需求。在 10 年前的旱災之後，牛牧場主和火雞農民參加了重建牧群和羊群的比賽。豬肉和雞肉加工商已經建立了一些業內規模最大、效率最高的工廠。

肉類以數十億美元的價格進入市場，壓縮了價格，並加劇了紅肉和家禽之間的競爭。根據美國農業部 USDA 的估計，今年肉類加工商的產量將達到創紀錄的 1027 億磅。

然而，在貿易戰的陰霾下，墨西哥和中國這兩個美國豬肉主要市場實施的關稅迫使肉類公司削減價格以防止產品堆積。

Hayes 表示，需要讓這些市場開放的情況下，估計牛肉和豬肉價格的下滑將對泰森造成 10 億美元的損失。雖然廉價的牛肉有助於泰森的盈利，但 Hayes 無法預測貿易情況何時會有所改善。

據美國農業部 USDA 的 7 月公布數據顯示，批發豬肉價格在過去一年下跌了 10%，批發牛肉價格下跌了 9%，而 2018 年大部分雞肉價格均高於去年的水平。

Pilgrim 執行長 Bill Lovette 上週在電話會議上告訴投資者，認為零售商一般都會選擇較少的雞肉，而應推出更多的牛肉和豬肉產品。

泰森股價週一收盤上漲 3.27% 來到 59.64 美元。