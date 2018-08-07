明泰Q2虧損擴大 上半年每股虧0.45元

網通大廠明泰 (3380) 公布第二季財報虧損擴大，營收季減 1%，受零組件成本上漲等因素影響，毛利率降至 10.6%，較前一季的 12.6% 降低 2 個百分點，營業損失 1.71 億元，稅後淨損為 1.63 億元，每股虧損 0.31 元。累計上半年合併營收為 79.38 億元，年減近 2 成，稅後淨損為 2.23 億元，每股虧損為 0.45 元。第二季的合併營收為 39.50 億元，較前季減少約 1%，受零組件成本上漲等因素影響，營業毛利為 4.18 億元，毛利率為 10.6%，較前一季的 12.6% 降低 2 個百分點。營業費用為 5.89 億元，營業損失為 1.71 億元，營業利益率為 - 4.3%。稅後淨損 1.63 億元，每股虧損 0.31 元。第二季各產品線的營收比重，區域 / 都會網路產品 (LAN/MAN) 占 68%，無線寬頻網路產品 (Wireless Broadband) 占 23%，數位多媒體產品 (Digital Multimedia) 占 9%。



上半年合併營收為 79.38 億元，較去年同期減少約 19.5%。受零組件成本上漲等因素影響，營業毛利為 9.18 億元，毛利率為 11.6%。營業費用為 11.53 億元，較去年同期減少約 2.2%。營業損失為 2.35 億元，營業利益率為 - 3.0%。稅後淨損為 2.23 億元，每股虧損為 0.45 元。上半年度各產品線的營收比重，區域 / 都會網路產品 (LAN/MAN) 占 64%，無線寬頻網路產品 (Wireless Broadband) 占 26%，數位多媒體產品 (Digital Multimedia) 占 9%，其他 (Others) 占 1%。

