以龐大用戶為誘餌 臉書向銀行討顧客刷卡、帳戶等資訊

《華爾街日報》週一 (6 日) 報導，知情人士透露，臉書 (FB-US) 為了提供新服務，要求美國大型銀行分享客戶的財務資訊，包括信用卡交易和支票帳戶餘額等。

不願只當作人際關係往來平台，近年來臉書戮力成為買賣服務供應平台，根據消息人士，過去一年，臉書已要求摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、花旗 (C-US) 和 U.S. Bancorp (USB-US) 等討論潛在產品細節，希望提供給 Facebook Messenger 上的銀行客戶。

他們稱，臉書談論到一個能顯示用戶支付帳戶餘額的功能，也提出詐欺警示功能。

各家銀行與臉書之間的協商聚焦於數據隱私問題，因為先前臉書曾深陷政治分析公司 Cambridge Analytica 濫用臉書用戶個資的事件，而遭官方調查，部分大型銀行就因為擔心隱私問題而退出協商。

臉書向銀行表示，額外的顧客資訊可能用來提供服務以延長顧客使用 Messenger 的時間，但不會將銀行數據分享給第三方團體做目標性廣告用途。

臉書發言人 Elisabeth Diana 表示，「我們不會將銀行或信用卡公司的購買數據拿來做廣告用途，我們也沒有與銀行或信用卡公司建立特殊關係、夥伴或契約關係以將其顧客的購買數據作為廣告之用。」

臉書股價因應該消息盤中大漲 3.5%，為上個月崩跌後最大單日漲幅。

銀行界也背負與大型線上平台建立關係的壓力，因為大型平台擁有數十億用戶，可以推動商務活動成長，他們也試著接觸更多線上用戶，許多銀行將行動商務視為業務轉機，但卻疲於推廣行動支付，表現遠遜於 PayPal (PYPL-US) 等金融科技公司。

但銀行對於讓臉書這一類第三方平台過度掌控還是猶豫不決，他們寧可將顧客留在自家網站和 app。

知情人士表示，臉書希望從銀行得知其顧客在使用 Facebook Messenger 之外，利用信用卡或借記卡做了哪些消費。臉書營運長 Sheryl Sandberg 上個月第二季財報法說會表示，Messenger 目前每月活躍用戶約 13 億人。

他們透露，不只臉書，事實上谷歌 (GOOG-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 也與銀行協議分享數據，以利在其 app 上提供基本銀行服務，例如谷歌助理和 Alexa 等。

臉書的 Diana 表示，「與許多線上公司做法相同，我們固定會與金融機構協商，以期改善用戶的商務體驗，並提供更棒的顧客服務，而這些做法的大前提就是確保用戶個資安全。」

臉書週一發表聲明，即便日後與銀行達成協議，也必須先取得銀行顧客的同意，才能使用臉書提議的服務。

由於臉書與美國運通 (AXP-US) 合作，因此臉書用戶可以直接聯繫上該信用卡公司的業務代表。去年，臉書與 PayPal 達成協議，用戶可以透過 Messenger 直接撥款。萬事達卡持卡人可以透過 Messenger 在特定商家直接以 Masterpass 數位錢包進行網購，但萬事達卡發言人澄清，臉書不會看到信用卡資訊。

摩根大通發言人 Trish Wexler 特別澄清，摩根大通沒有將顧客平台外的交易數據分享給些平台，最終也必須拒絕某些事情。