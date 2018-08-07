實體店面殞落 美最大床墊廠商Mattress Firm擬聲請破產

《路透社》報導，知情人士透露，美國最大的床墊零售商 Mattress Firm 正在考慮透過聲請破產保護的方式，擺脫昂貴的店面租約，並關閉約 3000 間虧損店面。過去該公司常以高於市價的租金價格，以爭奪適合的商店位置。



財經部落格《Wolfstreet》指出，去年曾有房地產開發商向他透露 Mattress Firm 的開店策略，該公司選定據點後，會在同個十字路口經營多間店面，房仲業者根據需求，在現有店面附近，找尋更多的開店點，通常該公司會以每平方英尺高出市價 10 美元的價格承租。

近年實體零售商面臨電商崛起的競爭，銷售面臨挑戰，Mattress Firm 幾乎在每個據點都採取高額承租的方式，使該公司逐漸不堪承受虧損，陷入財務困境。該公司競爭對手 Tempur Sealy International Inc(TPX-US) 週一股價收盤上漲 5.15% 至每股 52.64 美元。

Tempur Sealy International 股價日線走勢圖

Mattress Firm 建立於 1986 年，在 2016 年時，被家具連鎖店 Steinhoff 國際控股以 38 億美元的價格收購。Steinhoff 在 2017 年 12 月，發生帳目不清的會計醜聞，銀行與債權人的總曝險部位高達 210 億美元，在那之後該公司一直致力於重組債務。

兩位消息人士本週表示，Mattress Firm 和 Steinhoff 正在與諮詢公司 AlixPartners LLP 合作。AlixPartners 主要業務為幫助公司規劃和執行週轉策略，為聲請破產做準備。



但 Mattress Firm 尚未作出任何最終決定，計劃可能還會改變。Mattress Firm 和 AlixPartners 的代表皆拒絕發表評論，Steinhoff 則未回應評論請求。



Piper Jaffray 的分析師在上週的報告中寫道，申請破產將使 Mattress Firm 能夠重整其房地產投資組合，並改善現金流和盈利能力。

許多零售商透過聲請破產保護的方式，以關閉多餘或虧損的店面，在店面數量減少之下，可削減成本並繼續經營業務。但也有些零售商選擇直接與房東進行交涉，透過非聲請破聲的方式關閉店面。