碧桂園盤中漲逾4% 正副總裁鞠躬道歉 推5個進一步強化工安

在爆發一連串工安事故、並宣佈全面停工後，內房龍頭碧桂園 (2007-HK) 今 (3) 日名開記者會對外說明，總裁和副總裁一起鞠躬道歉，表示將追究責任；同時提出「五個進一步」，改善碧桂園的管理和監督；並進一步優選施工合作夥伴，在合約內加強獎懲比重。

碧桂園今日一度跌超 4%，領跌恒指成分股，較 6 月中旬的階段高點跌掉近 40%，截至發稿，跌幅收斂至 0.181%，報港幣 11.04 元，最新市值港幣 2394 億元。

圖：新浪財經

記者會上，總裁莫斌代表碧桂園向公眾鞠躬道歉，表示碧桂園已對事故發生區域管理團隊作出了嚴肅處理，並根據事故報告，追加包括對高層以及他本人的責任。他並表示，主席楊國強也很痛心，對自己和團隊提出了嚴厲批評。副總裁兼運營中心總經理陳斌也鞠躬道歉，並表示心情非常沉痛感到深深的自責，在此代表團隊致以深深的歉意。

今年以來，碧桂園爆發了一連串工安事故，引發了廣泛質疑。6 月 24 日，碧桂園上海奉賢項目售樓處模架坍塌，造成 1 人死亡，9 人受傷。7 月 12 日，碧桂園杭州蕭山項目地基裂痕，路面塌方，讓緊鄰項目的一棟三層小樓成了危房。7 月 26 日晚，安徽六安碧桂園 · 城市之光項目建築工地發生坍塌，導致 16 人被送往醫院，其中 6 人死亡、1 人傷勢危急、2 人傷勢較重。

針對今後採取怎麼樣的措施有效避免類似安全問題的再次出現的問題，莫斌提出「五個進一步」：

1、進一步對所有的在建項目進行交叉以及自查式的品質隱患和安全隱患的檢查工作，成為一種常態化加密型的工作。發現安全品質安全隱患，即時停工整改。

2、進一步加強集團的內控管理，以及延伸管理。延伸管控的目的是延伸到施工企業和所有的合作夥伴。並把安全和品質跟團隊的激勵機制直接掛鉤，而且是一票否決。原來就有具體的措施，這一次是重申和強調。

3、進一步優選施工合作夥伴，讓他們必須將安全和品質放在第一位。加大在合同裡做好品質和安全的獎勵比重。

4、進一步推進工地開放，讓所有的業主，准業主，包括媒體朋友，包括在座的媒體朋友，在施工過程中可以進入到工地，跟我們一起監督施工過程的安全和品質管制。

5、進一步大力推動碧桂園自主研發的 SSGF 新工藝，這一新工藝有 400 多個項目正在實施，今年會達到 600 個項目左右，明年會超過 1200 個項目，後年會全覆蓋所有的項目。通過新工藝的舉措，通過自主研發，通過成本投入，通過社會責任感，真正的克服安全和品質的隱患。做好過程精品，完美交樓，讓業主真正的滿意。

碧桂園還將全方位聆聽客戶需求和投訴，設有完備的回應和限時關閉的機制，根據中國指數研究院客戶滿意度的指數，滿意率平均是 80.24%。

此外，首席財務官伍碧君回應人民幣 9000 億元負債時表示，截至 2017 年底可動用現金餘額人民幣 1484 億元，短期有息負債人民幣 683 億元，未動用銀行授信額度人民幣 2485 億，公司當前現金充裕，信用評級良好。總負債是會計上的報表科目，並非真正的有息負債，有息負債僅有港幣 2148 億元。