幣圈一天人間一年！虛擬貨幣投資心法就跟傳統一樣

虛擬貨幣去年瘋狂上漲，吸引許多投資人的眼光，不過，價格波動大，又令投資人感到怕怕。想要乘上這輛投資列車，有哪些事該注意？若是進一步想投資在發行 ICO 的企業，又該如何避開投資陷阱？金融科技與監理科技顧問鄭旭高指出，虛擬貨幣應用新的技術，但其投資核心邏輯其實和傳統資產有許多相似之處，投資人不必過度擔憂「虛擬幣價值是否恆定」的問題，應該著重在個人投資組合的管理、建置，以及對自身風險胃納量有充分認識。

比特幣價格在去年 12 月一度飆上 19,000 美元之譜，讓人一方面欣羨，一方面卻又覺得這種「幣圈一天，人間一年」的超級波動幅度，實在無法安心。鄭旭高說，常有投資人問他，虛擬幣的價值怎麼都不會穩定下來？然而就連美元、新台幣、日元等法定貨幣，匯率也會有上下波動的問題，面對的心法，其實差不多。

目前投資虛擬貨幣的方式，主要有直接購買與期貨操作兩種。全球最大的期貨期權交易所 CME，就可以進行比特幣期貨交易。直接購買虛擬貨幣則需透過交易所，知名交易所如幣安 Binance，支援 4 種主要虛擬幣兌其他近百種小幣的交易；前身名為 Coinbase 的交易所 GDAX，則以非常嚴格的標準遴選上架虛擬幣，而受到投資人信賴。

鉅亨網社群投資平台團隊技術總監方忠和提到，市場上還有一些較特別的交易所，如 Bitfinex 與 Coinlend ，它們讓操作虛擬貨幣與操作股市更加接近，多、空都可做。做空的方式，主要是透過平台把自己所持有的幣借給他人放空，類似融券的概念，而出借虛擬幣者，則賺取一些利息。但也因為這樣的操作特性，持有的幣必須留在交易所內。

投資任何商品都要考量發展前景，投資虛擬幣也沒有不同。目前區塊鏈的困境，仍是可容納的交易量不足、轉帳速度需要改善，以及追求更便宜的手續費。

比特幣的每一個區塊鏈容量只有 1MB，能放得下的帳本量並不多，加上目前比特幣每秒僅能進行 7 筆交易，若與信用卡組織 Visa 尖峰時段最多每秒可以處理 1 萬筆交易相比，顯然還有相當的改善空間。為了讓虛擬幣成為一個更好的日常支付工具，工程師們正多方研究能讓交易更快速的方式。

同時，區塊鏈公開可查驗的透明性，也與人們希望保有個人帳務隱私的需求相違背。工程師們也正在研究以數學方法來達成既能保有隱私，又可驗證交易真實性的方式。方忠和認為，若有新的虛擬幣擁有上述的技術特色，未來的發展潛力將不只是投資商品，而是真正可仰賴的交易工具。

另外，談及 2017 年底十分熱門的 ICO 風潮，鄭旭高則說明，以金融科技的創新方式集資不是壞事，但投資人千萬別看到 ICO 就一頭熱，忘了仔細審視集資項目的白皮書。簡單來說，ICO 就是虛擬貨幣世界的 IPO，只是企業把釋出的股份換成虛擬代幣 (Token)，因此，傳統投資會審視的幾個面向，包括商業模式是否可行、是否有洗錢問題、政府政策對發展前景是助力還是阻力等，一樣必須列入考量。

左：鉅亨網社群投資平台團隊技術總監方忠和； 右：金融科技與監理科技顧問鄭旭高

鉅亨網觀察不少投資者對於新興投資商品或趨勢感興趣，但不知從何得知相關資訊，有感於此，創辦『鉅亨小聚』系列課程。在 8 月 2 日「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」中，就請到方忠和以及鄭旭高兩位在技術、法規兩方面的專業人士來進行分享。16 日即將進行的系列第 3 堂課程中，除了鄭旭高外，還將請到虛擬貨幣社群「台北比占庭」顧問許崇恩，來與大家分享虛擬貨幣的投資心法。