盤前財經大事搶先讀2018年8月7日

今日操盤前瞻

台灣 7 月消費者物價指數

中國 7 月外商直接投資

德國 6 月工業生產

澳洲、阿根廷利率決策

法說會：亞光、大聯大、義隆、世界、精測、聯詠、神盾、尖點

除權息：建漢、健策、遠雄來、三商壽、德微、遠雄港、台燿、帝寶、大國鋼

增資股上市：捷敏 - KY

富士康傳百億美元美國蓋面板生產基地 並直接組裝 iPhone

據體《騰訊科技》報導，富士康集團 (2038-HK) 計劃斥資 100 億美元 (約港幣 785 億元)(約新台幣 3063 億元)，在美國威斯康星州建設一座液晶面板製造基地。而富士康集團並未對此發表評論。閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉南亞看 Q3 最樂觀 台塑下修下半年展望

台塑四寶昨 (6) 日公布 7 月合併營收共 1449.42 億元，四寶營收均較去年同期成長逾 1 成。展望第 3 季，受到國際局勢影響，台塑 (1301-TW) 下修展望，看第 3 季將較第 2 季衰退；南亞 (1303-TW) 則是相對樂觀者，認為若大環境未出現太大變化，第 3 季營收可望小幅成長。閱讀全文...

台積遭病毒攻擊 間接證實 7 奈米是主要受影響製程

台積電 (2330-TW) 昨 (6) 日赴證交所召開重大訊息說明，總裁魏哲家親上火線，他表示，市場質疑台積電是遭駭客攻擊，但此事件只是內部疏失導致機台受病毒感染；至於市場關心的製程，他僅表示，愈先進製程受影響程度就愈大，等於間接證實 7 奈米是此次主要受災製程。閱讀全文...

客戶調整庫存影響 穩懋 7 月營收 13.92 億元月減近 1 成符預期

砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 公告 7 月營收 13.92 億元，月減 9.83、年增 1.67%。衰退主因主要是受到下游客戶庫存過高，拉貨動能不如往年強勁，累計穩懋 1-7 月合併營收為 104.23 億元，年增 23.28%。閱讀全文...

華新科 7 月獲利衝高 EPS 5.65 元賺贏歷年

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 公告 7 月自結營收及損益，單月營收 55.07 億元，月增 28.8%，年增 193.4%，稅後純益 27.29 億元，月增 45%、大幅年增 10.5 倍，每股純益 5.65 元，單月獲利賺贏歷年。閱讀全文...