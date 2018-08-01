產品銷售組合優化 鮮活果汁-KY第二季EPS 5.08元 創單季新高

鮮活果汁 - KY(1256)第二季合併營收 9.34 億元，稅後淨利 1.57 億元，每股盈餘 (EPS) 為 5.08 元，分別較去年同期成長 16.69%、63.10% 及 44.32%，其中稅後淨利與 EPS 皆創單季新高，除因營收及毛利率均同步較 2017 年同期提升，帶動營業利益及稅前純益成長，以及天津廠及廣東廠於 2018 上半年取得中國大陸高新技術企業證書，二廠適用所得稅率由 2017 年的 25% 調降為 2018 年的 15%，對稅後淨利成長有所助益。鮮活果汁 - KY 2018 年第二季毛利率達 35.57%，較 2017 年同期增加 4.75 個百分點，為單季新高表現，主要原因除廣東廠與天津廠稼動率保持穩健提升外，去年成功跨足糖漿與口感添加物等高毛利新品，在出貨量隨著客戶快速展店同步高成長下，占整體營收比重也明顯提高，帶動產品銷售組合優化效益顯現。



鮮活果汁 - KY 指出，在華南與華北地區的布局已日趨成熟，第二季主要銷貨地區分別為華東地區 56%、華南地區 25% 與華北地區 19%，在各地的滲透率持續攀高。鮮活果汁 - KY 指出，在新產能陸續量產前，將會維持目前持續優化產品組合的銷售目標。

