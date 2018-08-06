蘋果供應鏈晶技7月營收6.92億元 創今年新高、月增6.55%

蘋果供應鏈石英元件廠台灣晶技 (3042-TW) 今年第 2 季營收 18.62 億元，創 9 年新低，不過隨著時間進入行動通訊、網通電子需求旺季，今 (6) 日公布的 7 月營收達 6.92 億元，創今年單月新高，月增 6.55%，年減 4.99%，年衰退幅度已減緩。

晶投累計 1-7 月營收 44.23 億元，年減 11.09%。

晶技第 2 季營收較第 1 季衰退，單季毛利率約 22% 與第 1 季相同，業外有匯兌挹注，稅前盈餘達 1.47 億元，季增 44.55%，每股稅前盈餘 0.46 元，累計今年前 6 月稅前盈餘達 2.48 億元，年減 56.8%，每股稅前盈餘為 0.8 元。

依晶技目前手中訂單估算，該公司第 3 季營收快速加溫以 8 月及 9 月營收的上升幅度最為明顯，第 3 季營收將達 21.5 億元，季增估逾 15%，隨著新機種、新規格產品出貨組合及營業規模放大，毛利率可望再較第 2 季提升 1-2%。

晶技規劃 2018 年資本支出金額為 8.6 億元，約與去年持平，晶技主管指出，這些擴充及調整目前已陸續到位，將可迎接第 3 季起的旺季需求。

晶技 2018 年資本支出分別在台灣平鎮廠投資 2.5 億元，著重在前製程微機電 (MEMS) 產品及石英振盪器、投資在寧波廠 2.3 億元，著重於 SMD 石英晶體 TSX(溫度感應型石英震盪器) 及汽車用石英晶體，較大資本支出金額則在重慶新廠達 3.8 億元，主要用於擴充 SMD 石英晶體產品。晶技並看好，今年在 5G 通訊、手機及汽車應用的成長，新產能均已到位。