業外匯兌大進補 明安Q2獲利倍增 單季EPS 1.4元

明安 (8938) 第二季業外大進補，稅後淨利達 1.89 億元，年增 120%，毛利率 12.22%，營益率 4.2%，單季 EPS 1.4 元；累計上半年稅後淨利 2.44 億元，年增 25.27%，毛利率 12.71%，營益率 4.87%，EPS 1.81 元。明安表示，第二季業外匯兌利益達 1.41 億元，上半年匯兌利益則約 5000 萬元，而受到產品組合影響，第二季毛利率也較去年同期下降 2.16 個百分點，而展望下半年，目前對於高球景氣持續樂觀，惟訂單能見度約一個月左右，拉貨情況要視終端客戶銷售狀況而定。



明安上半年營收占比約為，高爾夫球頭 70%、高爾夫球 15%、複合材料 15%。明安指出，在複合材料部分，目前以 3C 產品應用為大宗，惟複合材料應用以新品開發為主，不只要配合市場趨勢，且開發期較長，短時間的貢獻較不易有大幅成長。



此外，明安也提到，研發中心大樓將於第三季完工，在設備進入後，最快預計可於今年年底前啟用，屆時將可投入更多資源在複合材料的開發。