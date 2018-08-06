【豐銀投顧】震盪在所難免，短線不必看空

上週一我們的文章標題是:「本週應該保求，長線可以樂觀」果然上週出現一根長黑 k 嚇死大家。但筆者也安慰大家，這一次的回檔時間不會太久。今天看來其實指數也還是重回多頭行情。若是把因除權息所蒸發的點數加回去，大盤早就過前高了，因此在短線上我們不會把轉空、崩盤當成選項，有的建議也只是漲多拉回再低接而已。很多人問我:「難道中美貿易大戰不會有影響」？會，當然會影響。但如同筆者在上週五上錢線百分百時所分析的？兩國的貿易戰其實誰會勝很明顯，不必多講。而且同樣的利空是要反應幾次？一次、二次、三次以後早就沒感覺了，不是嗎？

昨天的台積電當機事件其實也沒有想像中嚴重，一堆有的沒的言論一直出現其實也毫無意義。倒是台積電利空出盡後，很少人注意到他將來會有的利多，以及有哪些股票能受惠，筆者最近看上某一檔股票，跟台積電有關，其產品線包括 LCD 設備、智慧機器設備、半導體設備。受惠大陸半導體擴廠崛起，在半導體濕製程設備方面，已獲得金凸塊大廠青睞，未來轉戰 5 個化合物半導體設備領域。而在 AOI 瑕疵檢測方面，結合 AI 等高性價比的 Wafer 2D 及玻璃 Wafer 檢查機，可以用在 bumping 及前後段檢測，性能與精準度勝過牧德與迅得。

另外其平面研磨機，隨著 fan-out 製程躍居主流，已獲得台積電青睞，質智慧化設備，已經打入面板 10 代線，並獲得京東方、華星光等中國所有興建中的 10.5 代／11 代廠訂單，接單能見度已到 2019 年。Micro LED 設備已進入實驗線階段，未來有望分食大餅。Q1 單季獲利已大幅跳升，單季 EPS 0.64 元，Q2 法人估單季 EPS 上看 0.8 元。今年本業 EPS 上看 2.5 元，加計轉投資業外貢獻 EPS 0.5 元，全年 EPS 挑戰 3 元，將創 13 年來新高。最近我們將會進場，請拭目以待。

豐銀投顧 李世新 分析師