【華冠投顧】陸股拖累下仍收紅 多頭打什麼算盤?

◆ 留意即將否極泰來蘋概股《烏雲踏雪》

焦點個股 : 8436 大江、4119 旭富、6147 頎邦、6121 新普、3144 新揚科

＜大盤分析＞

上週五大盤與 OTC 指數同時形成「陽線孕育」的Ｋ棒組合，昇楷提到如果今日繼續收紅Ｋ上漲，便能進一步形成「內困翻紅」的轉折型態，如果大盤進一步站上五日線收復所有均線，更可提振多頭士氣並順勢為短線套牢區作解套，因此今天當是測試多頭決心的好機會。

在美股上漲背景下，今日台股上半場一度震盪走高，大盤突破五日線、OTC 指數挑戰半年線、四大期指明顯收斂逆價差，只可惜下半場再次遇到陸股跳水、日韓翻黑衝擊，大盤留上影線 + 11 點，OTC 指數收斂漲幅 + 0.4%。

今天大盤雖沒能收上五日線，但在陸股大跌、亞股拖累、台積電利空、上市櫃量縮的不利條件下依然收紅Ｋ上漲形成「內困翻紅」轉折型態，多頭表現已屬可圈可點，短線即使再遇利空，估計下檔月線和季線也將可提供強勁支撐。

＜操作策略＞

操作策略仍偏多，以大盤月線為多方防守點。

＜短線強勢族群：生技＞

昇楷於 7/9 Line@、7/11 盤後分析文開始分析生技股，當時提到生技月將開跑，推薦可留意生技股當中的《4123 晟德》、《4137 麗豐 - KY》、《8436 大江》、《8432 東生華》、《4119 旭富》，其後一路震盪走高，今日整體族群漲勢加速但量價控制仍得宜，後市若見爆量不漲才需警覺。

＜波段強勢族群：蘋概＞

7/13 開始介紹蘋概族群包括機殼《2474 可成》、電池《6121 新普》、軟板《4958 臻鼎 - KY》、封裝《6147 頎邦》、設備廠《2360 致茂》、軟性銅箔基板《3144 新揚科》、7/27 介紹軟板《6269 台郡》、上週五介紹軟性銅箔基板《8039 台虹》，大致都沿路震盪走高。

當中學員持股《3144 新揚科》今日創波段收盤價新高，由於其新增大陸軟板廠客戶，新需求出籠加上本身新增產能開出且 7 月起正式步入旺季，在旺季效應下，Q3 營收應可望登上全年高峰，短線可留意。

除了上列蘋概股之外，今日新增一檔即將 "否極泰來" 蘋概股《烏雲踏雪》，這檔個股上週五公佈第二季財報，如期是谷底，今日開低爆量震盪走高，具備股價基期低、下半年營運成長可觀、利空出盡等多重優勢，後勢頗值得期待。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。