〈ChinaJoy〉宏達電發表全新遊戲、 娛樂體驗 估體驗人數上看30萬

中國國際數碼互動娛樂展覽會 (ChinaJoy 2018) 登場，宏達電 (2498-TW) 今 (3) 日除攜手合作夥伴一級方程式 (F1) 車隊麥拉倫(McLaren)，共同舉辦全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽，同時發表 20 多款全新遊戲、娛樂體驗及一體機 Vive Focus 系統更新功能，預供體驗人數將超過 30 萬人。

宏達電中國區總經理汪叢青表示，VR／AR(XR) 技術的發展將顛覆許多產業格局，不僅針對娛樂領域，更能觸及生活中各方面，Vive Focus 系統更新，就為使用者提供獲取大量應用內容的機會，提升產品的使用價值。

他強調，透過在 ChinaJoy 上展示的全新類別沉浸式互動娛樂內容可以看出，XR 對包括電競在內的遊戲產業轉型，將有巨大的推動作；HTC 和麥拉倫合作推出的全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽，史無前例的將虛擬和現實體育競技運動緊密結合。

宏達電指出，根據近期市場研究機構 IDC 與 Canalys 發表的報告，HTC Vive 在 VR／AR 領域的全球市場占有率和銷售額都處於領先地位，VIVE Focus 更是中國一體機市場銷量第一名的產品。

宏達電表示，資料同時顯示搭載 VIVE WAVE VR 開放平台、且預載 VIVEPORT 的一體機設備主導中國 VR 一體機市場；使用者基礎初具規模，內容成為驅動 VR 大規模普及的核心要素，HTC 新生態具有領先優勢，吸引更多合作夥伴加入 HTC 生態系統，開發更多的遊戲娛樂內容。

宏達電持續建構 VR 生態圈，今年除推出升級版 Vive Pro 及 VR 一體機 Vive Focus 之外，還有跟 Intel 合作的 Vive 無線模組技術，看好今年 Vive 有能力持續擴大市場。