【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到美股上漲激勵及陸股開盤後由黑翻紅影響，推升台股早盤呈現強勁走勢，惟午盤陸股上漲乏力，賣壓出籠轉為下跌，使得台股漲幅收斂，終場台股上漲 11.67 點，漲幅 0.11%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 16.19 億元，期現貨部位合計賣超 46.32 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國商務部表示，將對中國 2000 億元商品課徵 25% 關稅，中國商務部隨即回應表示，將按四種不同的關稅稅率，針對美國 600 億元商品課徵關稅，加上白宮經濟顧問庫德洛在中國發表聲明後表示，將持續奮戰至中國改變貿易政策為止，中美貿易戰持續升溫，導致今日 A50 指數期貨呈現弱勢；軟銀公佈第一季財報淨利 3136.9 億日圓，優於市場預期，使得日經 225 指數期貨跌幅收斂。

《國際商品市場焦點分析》

週五中國表示將對美國 600 億元商品課徵關稅，中美貿易戰持續升溫，將不利於中國向美國進口原油，加上全球原油產量持續增加，市場擔憂加劇，導致 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步下跌；原油市場後市需留意今日美國將對伊朗恢復制裁，關注在美國對伊朗恢復制裁下美伊衝突是否再度出現擴大，若出現擴大將再度導致原油市場出現大幅度的波動。

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