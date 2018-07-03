邑錡自有品牌新品下半年推出 估營收占比可望突破50%

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 自有品牌縮時攝影新產品 TLC 2000 以及防水電能盒 ATH-2000 下半年將推出，在市場換機需求下，可望提升公司 OBM 營收比重，年底時營收占比可望由目前約 42% 提高至 50%，整體毛利率也將可回升。法人估，邑錡今年毛利率有望較去年 31% 成長，每股盈餘約 1 元。邑錡 2017 年推出 WiFi 版數位電子貓眼，在公司智能鎖代工客戶 FRIDAY 的牽線下，與 HP 進行業務接洽，據了解，HP 電子貓眼計畫因毛利率不佳，且為 ODM 方式出貨，無積極出貨，至於 Motorola 智慧型手機配件 ODM 訂單同樣由於毛利率過低，也無出貨計畫。



FRIDAY 智能鎖功能產品修改，預計這一、兩個月可將新的規格交與邑錡，未來公司將把智慧鎖與電子貓眼功能整合，不過正式出貨恐將延至 2019 年。



不過邑錡仍樂觀期待下半年營運，主要為毛利率較高約 45-50% 的自有品牌新品效益可望發揮，包括新產品 TLC 2000 以及防水電能盒 ATH-2000 下半年陸續推出，有利整體營運提升。



法人估，邑錡 2018 年營收可望與去年相當，但隨毛利率提升，獲利有機會成長逾 30%，每股盈餘約 1 元。