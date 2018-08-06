精英第二季轉盈 上半年每股虧損縮減至0.17元

精英 (2331) 公告上季財報，因業績成長，匯率轉佳，單季轉盈，淨利 0.53 億元，年減逾 63%，EPS 0.1 元，上半年虧損縮減至 0.96 億元，每股虧 0.17 元。該股週一 (6 日) 開盤小漲，最高來到 16.75 元，7/12 以 17.95 元除息 1 元，目前仍處貼息狀態。



今年受到被動元件等原物料價格飆漲以及新台幣升值等因素影響，加上教育專案業績因中南美市場動盪而大幅衰退的衝擊，精英處於調整期，今年業績主要支撐力道回歸到桌上型電腦業務，另外則佈局電動車以及物聯網市場，包括智慧音箱、智慧充電裝置已有成果。



該公司上週五 (3 日) 召開董事會通過第二季合併財務報表，單季合併營收 80.88 億元，較首季大幅成長 29.53%，年增率亦有 15.99%；單季稅後 0.53 億元，EPS0.1 元，較首季每股虧損 0.27 元為轉虧為盈的現象。累計上半年稅後虧損縮減到 0.96 億元，每股虧損 0.17 元。